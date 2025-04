Addio all’attore Val Kilmer: rivelata dalla figlia la causa della morte

Il divo di Hollywood si è spento a 65 anni il primo aprile

Famoso per film come ‘Top Gun’, aveva avuto un tumore alla gola che lo aveva segnato

La causa della morte però è un’altra e l’ha rivelata sua figlia

Si è spento l’attore Val Kilmer, noto per film come Top Gun del 1986 e Batman Forever del 1995. Aveva 65 anni.

La figlia Mercedes Kilmer ha dichiarato al New York Times che è deceduto a causa di una polmonite martedì primo aprile. Gli era stato diagnosticato con un tumore alla gola nel 2014, da cui però era guarito, ha aggiunto la donna.

Kilmer ha fatto la sua ultima apparizione cinematografica in ‘Top Gun: Maverick’ del 2022, sequel della pellicola del 1986. Nel film Kilmer è apparso per un cameo in cui è accanto a Tom Cruise.

“Devo dire che è stato piuttosto emozionante”, aveva detto Cruise a Jimmy Kimmel parlando della sua esperienza di recitazione accanto al suo amico di lunga data. “Conosco Val da decenni, e vederlo tornare a interpretare quel personaggio... è un attore così potente che è tornato subito a essere quel personaggio”, aveva aggiunto.

Dopo anni di voci sui suoi problemi di salute, Kilmer aveva finalmente parlato della sua battaglia contro il cancro alla gola in un'intervista con The Hollywood Reporter nel dicembre 2017.

Era emerso che il cancro alla gola aveva “lasciato il segno” sulla sua famiglia e che Kilmer si era sottoposto a un intervento alla trachea che gli aveva reso la voce roca e lo aveva lasciato con il fiato corto.

I problemi di salute di Kilmer erano emersi per la prima volta nel gennaio 2015, quando un portavoce aveva dichiarato a PEOPLE che l'attore era stato portato d'urgenza in ospedale per un “possibile tumore”. Poco dopo Kilmer aveva usato Facebook per negare di avere un tumore, affermando solo di aver avuto una “complicazione”.

Kilmer aveva ripetutamente smentito ulteriori voci, nonostante fosse stato visto con un tubo di tracheotomia nell'ottobre 2015.

“Non ho avuto un tumore, né operazioni per un tumore, né alcuna operazione. Ho avuto una complicazione e il modo migliore per ricevere cure era rimanere sotto l'occhio vigile dell'unità di terapia intensiva dell'UCLA”, aveva scritto in un post su Facebook. “Sto pregando per un rapido ritorno sulle scene, come si dice. Dio vi benedica tutti e per favore non preoccupatevi”, aveva aggiunto. La realtà era diversa.