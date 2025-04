L’attrice 46enne difende il personal trainer 39enne: “E’ il mio primo amore, lo voglio sposare”

Stanno insieme da poco più di due anni, si sono conosciuti sul set del suo film, Felicità

Micaela Ramazzotti lo difende. Parla per la prima volta con grande libertà del compagno Claudio Pallitto. A Vanity Fair sottolinea la gogna mediatica a cui è stato esposto il personal trainer 39enne: “Hanno scritto che era l’orco tatuato, solo muscoli e niente cervello”.

''Hanno scritto che era l’orco tatuato, solo muscoli e niente cervello'': Micaela Ramazzotti parla del compagno Claudio Pallitto

Quando le si domanda che tipo di rapporti abbia con l’ex marito Paolo Virzì, la 46enne dice: “Quelli di una classica coppia separata con figli”. Insieme ne hanno due: Jacopo, 15 anni, e Anna, che ne compie in questi giorni 12. Sulla lite al ristorante finita su tutti i media, minimizza: “Io so quello che è successo per davvero. Si è trattato di una litigata un po’ troppo accesa, l’epilogo di una separazione dolorosa, impegnativa. L’amplificazione è stata esagerata. Mi dispiace per i miei figli”.

Ora l’attrice ha Claudio nel suo quotidiano, stanno insieme da poco più di due anni, si sono conosciuti sul set del suo film, Felicità: “Era il 2022. Aveva mandato un self tape per una parte minuscola”. Lui le ha spiegato di avere una palestra sull’Appia: “Mi sono detta: ‘Dio mio, quanto mi servirebbe un personal trainer’, mi ero trascurata in quel periodo tra le responsabilità, i pensieri… In realtà, sono passati mesi prima che lo chiamassi per allenarmi”.

Micaela stava ancora con Virzì: “Sì sì. E ho continuato ad allenarmi anche quando il nostro matrimonio è finito. A un certo punto, ho capito che se non andavo in palestra mi mancava qualcosa: mi mancava Claudio. Il nostro rapporto è stato un diesel, lento e discreto nel nascere. Prima abbiamo parlato tanto, ci siamo conosciuti a fondo. Lui mi ha chiesto di uscire. E’ un gentiluomo pieno di attenzioni. Ha un’anima pulita. E’ generoso, fedele, e un grandissimo padre: ha due figlie, la maggiore di 12 anni, come Anna, e infatti vanno a scuola insieme, la minore di 10. E’ diventato papà giovane, a 27”. Quando hanno cominciato a vedersi entrambi erano ‘soli’.

La 46enne e il 39enne insieme a tre dei loro figli: l'attrice da Paolo Virzì ha avuto Jacopo e Anna, 15 e 12 anni, lui è padre di due bambine di 12 e 10 anni

La Ramazzotti sbotta: “Claudio è stato messo alla gogna. Hanno scritto di tutto, con violenza. Hanno tirato fuori cosette fatte in tv per divertimento, messe in scena giovanili. Hanno esagerato. Era l’orco tatuato, solo muscoli e niente cervello. E intanto Claudio rimaneva al suo posto, in silenzio. Soffriva lui, soffrivo io e soffrivano i miei figli, che hanno cominciato a domandare: ‘Mamma con chi sta?’. Li abbiamo tranquillizzati: raccontandoci, facendoci conoscere insieme, mostrando loro che io e Claudio ci siamo trovati. E’ stato un gran lavoro, e non è finito. Noi ci impegniamo tanto”.

Adesso sono tutti una famiglia allargata, al punto che a fine aprile si trasferiranno in un’abitazione più grande. Micaela desidera sposare Claudio: “Sì, per la gioia di molti! Ma tanto non mi è mai interessato il giudizio degli altri, figuriamoci ora che ho 46 anni. Sarebbe una cerimonia intima, difficile da scoprire. E’ l’uomo con cui ho conosciuto l’amore. E’ il mio primo amore”. Non è stato Paolo, lui: “Mi ha dato due figli meravigliosi, anime intelligenti che sanno vedere oltre e perdonare i genitori”. Pallitto, invece, le dà “lealtà, protezione, fiducia. Non ci sono segreti, non ce n’è bisogno, il mio telefono è qui aperto. E’ un sentimento naturale, semplice, senza forzature di alcun tipo”.