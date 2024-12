''Non voglio più soffrire, voglio un uomo galante che mi faccia sentire donna'': Michelle Hunziker descrive l’uomo ideale e parla del legame con Ramazzotti

La 47enne è ufficialmente single, ma vorrebbe trovare un amore che non la faccia soffrire

Al quotidiano tedesco SPIEGEL ha descritto come dovrebbe essere il suo uomo ideale

Michelle Hunziker, 47 anni, ha descritto alcune caratteristiche che dovrebbe avere il suo uomo ideale.

La conduttrice è stata sposata due volte, la prima con Eros Ramazzotti dal 1998 al 2009, e la seconda con Tomaso Trussardi, dal 2014 al 2022.

Oggi è ufficialmente single e ha rilasciato un’intervista al quotidiano tedesco SPIEGEL insieme alla figlia Aurora, 29 anni il 5 dicembre.

Entrambe si sono tatuate pochi giorni fa la stessa scritta proprio in tedesco: “Liebe ohne Leiden”. Ovvero: “Amore senza sofferenza”.

E’ stato domandato loro se pensano che sia davvero possibile amare senza soffrire.

Aurora ha risposto subito: “Io dico di sì! E spero che mia madre possa trovare proprio questo tipo di amore”.

Michelle ha quindi aggiunto: “Ecco, lo voglio anch’io! Non voglio più soffrire. Ma non è facile trovare una persona che guardi nella stessa direzione. Qualcuno che renda davvero più bello il mio mondo. Specialmente alla mia età. Amare significa condividere il tempo che si ha, e ogni amore autentico deve basarsi sul rispetto. Solo così l’amore senza sofferenza è possibile”.

Michelle è quindi passata a descrivere come dovrebbe essere il suo uomo ideale.

“Mi piace un uomo galante. Voglio sentirmi donna. Amo i complimenti. Mi piace che un uomo mi corteggi e mi faccia sentire protetta. Non parlo di protezione economica, sono indipendente”, ha detto.

Il tatuaggio di Michelle e Aurora in tedesco: 'Liebe ohne Leiden', ovvero 'Amore senza sofferenza'

“Voglio un uomo che sia sereno con se stesso, soddisfatto della sua vita, a prescindere da ciò che ha raggiunto. Qualcuno con cui divertirsi, ma anche capace di dire: ‘Non preoccuparti, ci penso io’. La mia priorità assoluta restano le mie tre figlie (oltre ad Aurora ha anche Sole, 11 anni, e Celeste, 9, ndr)”, ha aggiunto.

Ha anche parlato del “legame speciale” che ha oggi con l’ex marito Eros Ramazzotti, a sua volta tornato single da poco.

“Lui c’è sempre per me. E io ci sarò sempre per lui. È come un fratello per me. Forse Aurora non lo sa, ma tra noi c’è un legame speciale. A volte è incredibile: quando non ci sentiamo per un po’ e magari non sto bene, mi arriva un suo messaggio, ‘Ciao, come stai?’”, ha rivelato.