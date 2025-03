''Io e Ludmilla ci siamo lasciati'': Matteo Viviani de 'Le Iene' si separa dalla moglie e madre dei suoi figli

Il 50enne lo ha fatto sapere via social nella giornata di sabato 29 marzo

Anche la 46enne russa su IG ha spiegato che si è trattato di una scelta condivisa e serena

I due hanno due figli e sono sposati dal 2013

Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko hanno annunciato la loro separazione.

A metà giornata di sabato 29 marzo, l’ormai ex coppia, che è insieme da 17 anni ed è sposata dal 2013, con due figli - Eva, di 13 anni, e Nikita, di 8 - ha però sottolineato che si tratta di una decisione presa con serenità e di comune accordo.

In un video condiviso su Instagram l’inviato de ‘Le Iene’ 50enne ha fatto sapere: “Arriverò subito al punto senza girarci troppo attorno. Io e Ludmilla ci siamo lasciati”.

Matteo Viviani, 50 anni, ha annunciato la separazione dalla moglie e madre dei suoi figli

“Ed è giusto che tutti voi che ci seguite e che penso e spero ci volete bene, ne siate messi al corrente”, ha aggiunto.

“E’ una decisione che abbiamo preso assieme naturalmente, maturata più o meno all’inizio di quest’anno. Non è frutto di eventi eccezionali, di litigate furibonde o altre motivazioni”, ha continuato.

“Ludmilla è una donna eccezionale, estremamente talentuosa ed eccezionale. Noi vediamo questa separazione più come un’evoluzione del nostro rapporto, un’evoluzione che si è resa necessaria nel momento in cui ci siamo resi conto che continuare a stare assieme avrebbe significato probabilmente rischiare di demolire quel profondo sentimento che indubbiamente c’è ancora tra di noi e che sempre ci sarà, anche perché oltretutto al di là di ogni cosa, lei sarà sempre la madre dei miei figli e io il padre dei suoi”, ha proseguito.

“Poi sapete cosa, io credo che siamo oramai circondati da coppie scoppiate, che oramai quasi si odiano, si detestano, si fanno la guerra, si insultano pubblicamente perché forse si sono lasciate troppo tardi, quando oramai il rancore e il risentimento hanno preso il posto di tutto il resto. Ecco io e Ludmilla questa cosa non la vogliamo, né per il nostro bene né tantomeno per quello dei nostri figli e per quanto possa sembrare assurdo quello che sto per dire, me ne rendo conto, io credo che a volte lasciarsi sia l’unico modo per continuare a volersi profondamente bene”, ha concluso.

Anche Ludmilla ha pubblicato un video in cui ha spiegato che la rottura è stata concordata e portata avanti in serenità

In altri video sempre su Instagram, la 46enne russa, ex Letterina di Passaparola, gli ha fatto eco con parole simili.

“Io e Matteo ci separiamo, è stata una decisione maturata da tempo, una decisione, un passo difficile, importante per preservare tutto ciò che abbiamo costruito insieme”, ha affermato.

“Abbiamo vissuto una favola, abbiamo scelto di non distruggerla, ci siamo sempre dati la libertà e non l’abbiamo mai tradita e ci siamo sempre detti che ognuno di noi è libero di proseguire il proprio cammino, il percorso, come meglio sente”, ha raccontato.

Matteo e Ludmilla con i loro bellissimi figli Eva, 13 anni, e Nikita, 8

“A volte bisogna raccogliere il coraggio e voltare la pagina proprio per non lasciare le ceneri, capire quando è il momento di andare per seguire il proprio istinto. E devo dire che la mia intuizione mi ha sempre aiutato a prendere una decisione giusta”, ha proseguito.

“Non ci sono né colpe né precedenti, abbiamo sempre vissuto un rapporto pulito, sano, trasparente e continueremo a farlo da alleati. I nostri figli hanno preso questa scelta con serenità perché hanno capito che il nostro mondo continua a vivere. Separarsi non significa perdersi, ma evolvere, con amore, sempre”, ha concluso.