Lucia Ilardo e Renato Biancardi insieme a Napoli dopo il Grande Fratello: la coppia ci provando anche fuori dalla casa?

I due concorrenti si sono rivisti nella città di lui a cena e hanno condiviso le immagini

Durante il reality il loro rapporto ha attraversato diverse fasi, adesso potrebbero fare sul serio

C'è chi non ci avrebbe scommesso un centesimo e chi invece ha sperato fino alla fine. Quella tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi è stata l'unica love story dell'ultima e fortunata edizione del Grande Fratello Vip. Un flirt nato subito, ma che ha vissuto diverse fasi calanti. Lucia è sempre stata interessata al napoletano, ma Renato non sembrava preso, fino alle ultime settimane in cui i ruoli si erano ribaltati.

Renato e Lucia si sono rivisti a Napoli

Ognuno ha fatto il suo percorso fino alla fine, ma in pochi avrebbero scommesso su una storia fuori dal programma tv. I due però si sono rivisti a Napoli, a cena in un ristorante complici e sorridenti. La ritrovata vicinanza è stata documentata sui social, ma il ritorno alla quotidianità non ha placato lo scetticismo degli spettatori. Molti sostenitori della modella, infatti, continuano a manifestare forti perplessità sulla genuinità dei sentimenti di Renato.

La coppia continua a vedersi dopo il reality

Il concorrente era stato accusato di essere diventato improvvisamente affettuoso e geloso proprio in concomitanza con l'ingresso di Lucia in finale. Tutto calcolato per visibilità, dunque, ma Biancardi ha sempre negato e Lucia dal canto suo replica: ''Io almeno sono sempre stata coerente''.



La replica dell'ex gieffina non si è fatta attendere e, con una buona dose di ironia, ha rivendicato la propria linea di condotta sottolineando di essere quantomeno rimasta "coerente con se stessa".