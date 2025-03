La campionessa paralimpica Bebe Vio per la prima volta in pubblico col suo fidanzato Gianmarco Viscio: guarda

La sportiva 27enne con il 32enne ai WEmbrace Awards, sul tappeto rosso

Sorride raggiante con lui alla serata dell'associazione art4sport ONLUS fondata da lei

E’ una kermesse che ha fortemente desiderato, giunta alla terza edizione. E raggiante sfila davanti ai fotografi con accanto l’uomo che ama. La campionessa paralimpica Bebe Vio posa per la prima volta in pubblico col suo fidanzato Gianmarco Viscio. L’occasione, mondanissima, è quella dei WEmbrance Awards, serata interamente dedicata a celebrare 20 storie eccezionali organizzata a Milano dall'associazione art4sport ONLUS fondata proprio dalla sportiva 27enne.

La campionessa paralimpica Bebe Vio per la prima volta in pubblico col suo fidanzato Gianmarco Viscio

Bebe sorride. E’ deliziosa con l’abito nero lungo con il corpetto che la fascia e la gonna ampia. Il 32enne le cinge la vita con il braccio, quasi a proteggerla e tenerla stretta. Indossa lo smoking, ma tiene il papillon rigorosamente sciolto.

La Vio è emozionata per una serata in cui ogni anno di premiano le storie di chi ha superato sfide difficili per raggiungere risultati straordinari, proprio, del resto, come ha fatto lei nella sua esistenza, realizzando quel che per qualcuno era irrealizzabile. Gianmarco, fiero, la osserva con amore.

I due erano stati paparazzati insieme da Chi già nel 2022, poi, a fine febbraio 2025 è arrivata l’ufficialità del legame. Bebe ha condiviso le prime immagini insieme al ragazzo direttamente da Zanzibar, dove la coppia si è goduta una bella vacanza romantica. Al momento si sa pochissimo di Viscio, dovrebbe essere un calciatore dilettante romano che ha giocato come difensore nel George Best Team, una squadra di Serie B di calcio a 8. Per lui è un vero debutto sotto i riflettori.