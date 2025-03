Aurora Ramazzotti festeggia 2 anni del figlio Cesare in montagna con mamma Hunziker, futuro marito, sorelline e miglior amico: foto

La festa nel weekend al The Originals Relais, Chalet-Hotel Borgo Eibn Mountain Lodge

Si ritrovano tutti a Sauris di Sotto, in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia

E’ una festa magnifica e indimenticabile, arriva domenica 30 marzo tra intimi ed è speciale. Aurora Ramazzotti festeggia 2 anni del figlio Cesare in montagna con mamma Michelle Hunziker, il futuro marito Goffredo Cerza, le sorelline Sole e Celeste, 11 e 10 anni, e il suo miglior amico, Jonathan Kashanian. Papà Eros Ramazzotti non dovrebbe essere con loro, a causa di impegni professionali, ma nelle IG Stories posta una foto del piccolo nello chalet e gli manda i suoi auguri.

L’allegra comitiva si ritrova tutta a Sauris di Sotto, in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia. Alloggiano al The Originals Relais, Chalet-Hotel Borgo Eibn Mountain Lodge di Rocco Liggieri e Viola Nassivera, che hanno reso un borgo quasi dimenticato del Friuli, un suggestivo e magnifico luogo di incontro. L’azienda agricola è sulle Alpi della Carnia. E’ un posto molto caro ad Aury e a Michelle, in cui perdersi tra paesaggi incantati. Insieme a loro c’è anche Paolo Pigliacelli, amico di Goffredo.

E’ un fine settimana bello e intenso, divertente e spensierato. Il party per il bimbo è nella sala grande del lodge, spartana e accogliente, tra un mare di palloncini colorati e peluche. Si ride molto, si brinda e si mangia polenta con spinaci. Il sole allieta tutto, rendendo ancora più bella la festa.

Cesare cammina indossando un classico pigiamino in flanella a quadri scozzesi. E’ contento di scartare gli enormi pacchi che lo aspettano. Aurora dedica al suo pargoletto parole speciali. Sul social condivide tante foto, come pure gli altri ospiti. La 28enne scrive: “Non avevo mai conosciuto davvero l’amore, la paura, la pazienza, la stanchezza, la fragilità, la tenerezza prima di te. Non sapevo di dare per scontati i respiri e i momenti di silenzio. Non avevo idea di cosa significasse essere presente pur rincorrendo il tempo che scappa veloce. Tanti auguri a te che mi hai già dato tanto più di quel che potessi sperare”.