''Ho sei figli e 4 nipoti. Siamo una tribù. A casa mia non si capisce niente'': Gigi D'Alessio parla in tv della sua grande famiglia

Gigi D’Alessio ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera e i successi a Domenica In. In tv parla anche della sua grande famiglia. “Ho sei figli e 4 nipoti. Siamo una tribù. A casa mia non si capisce niente”, dice scherzando a Mara Venier.

Quando gli si domanda se nella vita servano i momenti belli e quelli brutti, l’artista 58enne replica: “I dolori servono a rinforzarti. Quando si parla di vita, bisogna includere gioie e anche dolori ma questi ultimi sono molto soggettivi perché ognuno soffre a modo proprio. Quando qualcuno ti dice ‘ti capisco’, non è vero perché, ad esempio, se quelli che fanno le guerre capissero davvero il dolore che prova una mamma a non vedere più tornare il figlio militare, allora davvero non esisterebbero più conflitti e, invece, non è così”.

Per Gigi cantare è necessario: “La musica è sempre stato il mio sfogo, ‘qualcuno’ con cui mi confido e, poi, mi fa volare: ogni volta che mi siedo al pianoforte, mi sembra di comprare un biglietto per un aereo. La musica mi ha anche fatto conoscere tanti artisti e fa sentire amato dalle persone che mi regalano tanto affetto, questa emozione è bellissima. Nonostante la gente mi appoggi, io sento sempre il peso di una certa responsabilità sulle spalle perché mi è stato dato così tanto nel tempo che temo sempre di non ridare indietro abbastanza amore”.

La sfera privata appaga il napoletano. Legato a Denise Esposito dal 2020, della compagna 32enne dice: “Sono felicemente innamorato e sereno. La mia compagna mi ha dato la tranquillità che era un po' che cercavo e che credo mi meritassi. Finalmente, è arrivata. Sono nato sposato. Quando stai bene tutto viene bene”.

Gigi sui suoi pargoli ironizza: “Ho sei figli e 4 nipoti. Siamo una tribù. A casa mia non si capisce niente”. E’ padre di Claudio, 39 anni, Ilaria, 33, e Luca, 22 avuti dall’ex Carmela Barbato. E’ genitore anche di Andrea, che oggi, 31 marzo, compie 15 anni, nato dalla relazione con Anna Tatangelo. Da Denise ha avuto Francesco, nel 2022, e Ginevra, nata nel 2024.

“Ma come si muove con una famiglia così numerosa?”, gli chiede Mara. “Basta comprare un pulmann. Io sono al servizio dei miei figli, anche se lavoro tanto i figli l'ho voluti. Puoi avere tutte le ricchezze del mondo ma nulla è importante come i figli”, replica lui, facendo sorridere ed emozionare il pubblico presente in studio.

“A casa siamo una marea. Ilaria sta qui a Roma con il bambino e il compagno. Poi c'è Claudio che ha fatto come me, ora sua figlia ha 18 anni. Sono diventato nonno a 39 anni. Ha anche due bambine di 3 anni e due anni, Sofia e Giselle”, prosegue D’Alessio. La Venier puntualizza: "Hanno l'età dei tuoi figli!”. "A casa mia non si capisce niente... Vieni zio! 'Non quello è tuo fratello' E’ divertente!”, ribatte Gigi ridendo

Fa gli auguri di compleanno a Luca, LDA, che lo scorso 27 marzo ha compiuto 22 anni e Andrea. Poi, spiega il motivo per cui lavora così tanto: "Qui siamo uno a canta' e quattrocento a magna'...".