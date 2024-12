La 56enne è sbarcata da tempo su OnlyFans e mette in mostra il corpo formoso

Aveva detto: “Non faccio nudo ma cose molto carine. E poi continuo a pubblicare contenuti”

Era l’infermiera sexy di Striscia la Notizia. Poi ha fatto tante cose al cinema e in tv. Sonia Grey sorprende con la sua nuova vita: è passata dalla conduzione di 'Unomattina' su Rai1 al social network hot grazie alle sue generosissime forme. La 56enne è sbarcata da tempo su OnlyFans e mette in mostra il corpo tutto curve. A La Stampa nel 2022 aveva detto: “Non faccio nudo ma cose molto carine. E poi continuo a pubblicare contenuti”.

Dalla conduzione di 'Unomattina' su Rai1 al social network hot: la nuova vita di Sonia Grey oggi grazie alle sue generosissime forme

Sonia, classe1968, all’anagrafe Colone e non Grey, agli inizi degli anni ’90 ha cominciato la carriera nel mondo dello spettacolo. Per lei film e serie tv, tra cui Abbronzatissima e Nonno Felice. In televisione il debutto nel 1988 a Dibattito! con Gianni Ippoliti. Dopo sono arrivati Striscia, Domenica In e Notti mondiali. Nel 2000 si è anche laureata in Scienze della comunicazione, informazione e marketing presso l’Università LUMSA di Roma.

La 56enne è sbarcata da tempo su OnlyFans e mette in mostra il corpo formoso

Gli anni sono trascorsi e Sonia ha fatto il grande salto su OnlyFans, la piattaforma dove in tante postano contenuti sexy. “Io devo tutto alla mia forza estetica, al cento per cento, lo ammetto. Però io mi ci diverto. Ci gioco, mi sentirei ridicola oggi a non giocarci”, aveva sempre chiarito al quotidiano.

Aveva detto: “Non faccio nudo ma cose molto carine. E poi continuo a pubblicare contenuti”

Il suo profilo pare sia cliccatissimo: “Raccolgo numeri davvero interessanti, a mia sorpresa. Non faccio nudo ma cose molto carine. E poi continuo a pubblicare contenuti. Incontri con politici e calciatori. Il lavoro che facevo in tv sono riuscita a riportarlo sui social. Su OnlyFans sono nella top. E’ stata una grande rivoluzione nella mia vita. Mi do un gran da fare. Il risultato è arrivato a prescindere”.

La sua carta principale è l'erotismo

Sonia vive appena sopra Bolzano, ha una relazione stabile da più di 20 anni e un figlio. “Non mi sento un'influencer, ma quando ero ancora in tv avevo già percepito che le cose avrebbero preso questa piega. Sono sempre stata un'anticipatrice di tempi e di fenomeni sociali. Ho avuto ragione”, aveva sottolineato. Con l’erotismo a farla da padrone, da sempre la sua ‘carta’ principale.