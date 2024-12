Il nuovo fidanzato di Bianca Balti, che la sta sostenendo durante la chemio, ha un nome, svelato anche il suo lavoro: ecco chi è

Stanno insieme dall’estate. Lui a Le Iene di lei ha detto: “Ho conosciuto una donna eccezionale”

Ha dovuto insistere all’inizio, ma ora sono felici, nonostante la battaglia della 40enne contro il tumore

Insieme sono felici, anche nelle vie del centro di Milano, dove lei è volata, davanti ai paparazzi, hanno mostrato il loro amore. Il nuovo fidanzato di Bianca Balti, che la sta sostenendo durante la chemio, ha un nome, svelato anche il suo lavoro: si chiama Alessandro Cutrera. E’ lontano dal mondo del gossip e non si trova neppure sui social. L’età rimane un mistero al momento, di lui si sa che è un pilota del team Ferrari Challange, o almeno lo è stato. Così scrive il settimanale Oggi.

“Abbiano solo l’oggi e voglio viverlo al massimo”, sottolinea la top model 40enne a chi le vuole bene. Con Alessandro si sente felice e finalmente protetta. I due si sono conosciuti in estate, probabilmente durante la vacanza di Bianca alle Baleari. Lui ha dovuto sudare parecchio per conquistarla, poi, però, è riuscito a vincere le reticenze. Quando lei a settembre ha scoperto il tumore ovarico al terzo stadio, per cui è stata operata, Cutrera non è scappato, anzi. Le ha dato forza e coraggio.

Il cancro, come svelato da Bianca, ha intaccato molti organi e solo per un miracolo non è arrivato ai polmoni: sarebbe stato il quarto stadio e quindi sicuramente la morte. Dopo l’intervento, la Balti ha iniziato la chemio, il suo primo ciclo, non ancora concluso. Sta rispondendo bene alla cura, ma solo il tempo potrà dare risposte certe.

Alessandro è sempre con lei. Nel servizio de Le Iene, andato in onda, aveva rivelato: “All’inizio sono stato ghostato parecchio”. La modella ha così chiarito: “Lui proprio mi piaceva da subito, ma avevo appena detto alle mie amiche che per 1 anno non sarei stata con nessuno. Quindi per dimostrare di essere forte, non lo ho baciato. In un modo o nell’altro mi sono sempre sentita superiore agli uomini che ho frequentato, invece con Alessandro non mi sento superiore in niente. Credo di avere un grande problema ad accettare l’aiuto degli altri. Non ho mai avuto un uomo che si prendesse cura di me. Alessandro lo sta facendo”.

E’ lui ad averla accompagnata nell’ultima chemioterapia, ad averle tenuto la mano. “Ho conosciuto una donna eccezionale”, ha sottolineato con le lacrime agli occhi.