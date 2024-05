Guenda Goria e Mirko Gancitano si sono sposati: le prime foto delle fastose nozze in Sicilia e dei tanti ospiti vip, guarda

Ieri, 16 maggio, il sì a Mazara del Vallo: la 35enne splendida e raggiante col suo pancione di 7 mesi

Tra gli invitati Alex Belli, Delia Duran, Dayane Mello, Federico Fashion Style, Giucas Casella, Soleil e...

Per loro, a tre anni dal loro primo incontro, è finalmente arrivato il giorno del sì. Guenda Goria e Mirko Gancitano ieri, giovedì 16 maggio, nel pomeriggio, si sono sposati. La cerimonia è stata celebrata nella cattedrale del Santissimo Salvatore a Mazara del Vallo, in Sicilia. Sul social arrivano le prime foto delle fastose nozze in Sicilia alle quali hanno partecipato tanti ospiti vip.

Guenda Goria e Mirko Gancitano si sono sposati: le prime foto delle fastose nozze in Sicilia e dei tanti ospiti vip

Tra gli invitati Alex Belli, Delia Duran, Dayane Mello, Federico Fashion Style, Sarah Altobello, Giucas Casella, Soleil Sorgé. Ognuno di loro nelle proprie storie svela particolari dei fiori d’arancio sognanti tra la 35enne e il 32enne. La sposa è stata accompagnata all’altare dal padre, Amedeo Goria, visibilmente emozionato. Anche mamma Maria Teresa Ruta non ha trattenuto le lacrime. Intorno a loro una folla interminabile di persone, entusiaste del matrimonio e curiose di scoprire i volti noti arrivati sull'isola.

La 35enne accompagnata all'altare dal padre Amedeo Goria

L'ex vippona indossa un abito romantico che evidenzia il pancione di 7 mesi

Guenda, raggiante, ha indossato un romantico abito in pizzo. La linea, sapientemente studiata, ha messo in mostra il suo bel pancione di sette mesi. Per lei una scollatura a V, tra le mani un bouquet di peonie bianche. Il velo e un lunghissimo strascico l'hanno resa ancora più maestosa nella sua mise. Mirko ha scelto un elegante completo sartoriale blu scuro.

Il bacio degli sposi dopo il sì

Federico fashion Style si è occupato dell'acconciatura

Commozione tra gli invitati allo momento dello scambio dei voti e del bacio degli sposi. Poi spazio al ricevimento. Dopo la cerimonia la Goria ha scelto un cambio di outfit. Ha indossato un vestito molto più appariscente con le maniche a sbuffo. Pure Gancitano ha messo un completo pantalone total white, in pandant con la neo moglie.

Guenda e Mirko felici dopo la cerimonia

Divertimento, brindisi e balli scatenati. Felicissimo Federico Fashion Style che ha curato i look della coppia, come pure Belli, testimone dell’amico. La festa è andata avanti fino a notte fonda. Momenti di gioia pura per tutti i presenti.