L’ex Miss Italia 51enne combatte contro l’anoressia dal 1993: i problemi iniziati dopo la vittoria del titolo

E’ arrivata a pesare, nel suo periodo peggiore, 39 chilogrammi: è alta 173 centimetri

Arianna David combatte da anni contro l’anoressia. I problemi sono iniziati dopo essere stata eletta Miss Italia nel 1993. La 51enne oggi ha danni a fegato e reni. Lo confida a Gente e svela pure quanto pesa oggi: solo 46 chili. “Resto a digiuno fino a sera e poi mangio solo verdura”, rivela.

''Resto a digiuno fino a sera e poi mangio solo verdura'': Arianna David ha danni a fegato e reni, ecco quanto pesa oggi

Dopo la vittoria a Miss Italia, Arianna ha ha sentito forte la pressione intorno a lei: “Avevo paura di ingrassare, non mi piacevo”. Così ha iniziato ad avere un vero e proprio rifiuto del cibo. “Sono arrivata a pesare 39 chili e sono alta 1,73. Mi nutrivo solo con una carota e mezzo finocchio al giorno. Eppure mi vedevo grassa. Mi odiavo e il controllo sul cibo mi dava e ancora mi dà una sensazione di libertà. Quando metto su peso vado in crisi, non esco di casa per giorni. Eppure devo sforzarmi di mangiare perché decenni di malnutrizione hanno provocato danni al mio fisico, soprattutto a fegato e reni. Ora peso 46 chili, ma devo aggiungere alla mia dieta le proteine, cosa difficilissima per me: io resto a digiuno fino a sera e poi mangio solo verdura”.

L’ex Miss Italia 51enne combatte contro l’anoressia dal 1993: i problemi iniziati dopo la vittoria del titolo

E’ arrivata a pesare, nel suo periodo peggiore, 39 chilogrammi: è alta 173 centimetri

Mamma di Tommaso, 20 anni, e Gregorio, 16, avuti dall’ex marito Marco Bocciolini, Arianna aggiunge: “Per anni sono sopravvissuta con la sola forza di volontà. Pensare ai miei figli è sempre stata la mia priorità anche durante la mia sofferta separazione dal padre dei miei ragazzi che ci abbandonò non supportandoci in nulla, nemmeno economicamente”.

Ora è seguita da un team di esperti

“Ora sono seguita da un team di esperti - precisa Arianna - ma per anni ho incontrato solo psicologi poco empatici e ogni volta ho lasciato”.