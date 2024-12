''Mammucari si è offeso al termine carogna, mi deve scuse'': Flavia Vento commenta in tv la scenata di Teo a 'Belve'

Ospite della Balivo, l’ex showgirl 47enne ha detto cosa pensa di ciò che è accaduto

Martedì scorso è andata in onda l’intervista interrotta del 60enne alla Fagnani

Durante i momenti più concitati, Mammucari ha citato proprio la Vento, che ora vuole le scuse

Flavia Vento ha detto di volere le scuse di Teo Mammucari dopo quanto successo a ‘Belve’.

Durante l’ormai famosissimo scambio tra il comico 60enne e Francesca Fagnani, prima che Mammucari abbandonasse prematuramente lo studio del programma di Rai2, Teo aveva detto: "Io mica sono Flavia Vento".

Flavia Vento, 47 anni, ha detto dalla Balivo di volere le scuse da Mammucari

Adesso è stata proprio la Vento ospite della Balivo a ‘La Volta Buona’ a replicare, affermando di volere le scuse di Mammucari, con cui tanti anni fa prese parte alla trasmissione ‘Libero’, che la lanciò.

“Quando ha detto il nome mio ci sono rimasta, anche perché era proprio fuori luogo, non c’entrava niente. Mi ha dato molto fastidio”, ha affermato la 47enne parlando con Caterina.

“Io ho fatto un’intervista molto divertente, ho avuto tanti commenti positivi. Sono stata contenta di fare ‘Belve’. Quindi questa cosa la voglio approfondire e spero che mi chieda scusa”, ha aggiunto.

Flavia è stata lanciata dal programma condotto da Teo 'Libero'

“A me dispiace per lui che non ha retto alle domande della Fagnani. Continuava a dire ‘mi dai del lei’, ma dà del lei a tutti. Ma poi è lui che l’ha chiamata per farsi intervistare, sapeva com’è il programma e non è riuscito a rispondere”, ha continuato.

“Lui si è molto risentito quando lei gli ha detto che un giornalista lo aveva definito una ‘carogna’. Al termine ‘carogna’ lui si è proprio offeso. Non ha retto. Non so perché, ma si vede che quando lei gli dice così lui si alza e dice che se ne va”, ha proseguito.

“Ma le critiche ci sono in tutti i lavori, anche a me Francesca ha fatto due o tre domande poco carine. Ma io ho risposto e l’arma vincente è prenderla in giro”, ha sottolineato.

Flavia Vento in studio a 'La Volta Buona'

“Lui ha reagito in una maniera troppo aggressiva. Mi dispiace perché non è da lui”, ha quindi concluso.

Mammucari dopo quanto successo con la Fagnani ha fatto sapere di aver sbagliato e di aver avuto paura che nonostante un accordo siglato con la conduttrice, lei gli avrebbe potuto fare delle domande sulla sua famiglia, cosa che assolutamente non voleva.