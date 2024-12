La parrucca da oltre 10mila euro, la rivelazione su tutti gli organi asportati, il fidanzato e le immagini della chemio: Bianca Balti si mette a nudo a 'Le Iene'

De Devitiis

I due si incontrano a Los Angeles, poi volano fino a Milano. C’è anche Alessandro

Bianca Balti si mette a nudo a Le Iene. Trascorre 48 ore con Nicolò De Devitiis che la raggiunge a Los Angeles per poi volare con lei a Milano. La top model 40enne, che sta combattendo un tumore al terzo stadio alle ovaie, parla di tante cose: la parrucca da oltre 10mila euro comprata, la rivelazione su tutti gli organi asportati, il fidanzato con cui sta insieme dalla scorsa estate. Rivelazioni che fino ad ora aveva tenuto per sé.

Bianca accoglie Nicolò. Lo porta subito a mangiare un panino, che paga lei. “A me non piace farmi offrire, perché mi sento in imbarazzo se qualcuno mi compra qualcosa. Sto cercando di cambiare perché se lo fai, poi li abitui”, spiega. Mangia sano: “Sto cercando di stare a dieta perché la chemio ti gonfia un sacco”.

E’ sorridente, entusiasta. “Quando ero ragazzina ero sempre ‘fatta. Sono sempre stata molto sorridente, credo che questa cosa che mi è successa adesso, ad esempio, mi abbia reso la vita ancora più bella”, sottolinea Bianca. I due si salutano e si danno appuntamento al giorno dopo: la Balti deve andare dall’oncologo per verificare se è abbastanza in forma per viaggiare e andare a Milano.

La modella 40enne trascorre 48 ore insieme a Nicolò De Devitiis

Nello studio del medico con lei e De Devitiis c’è Micol, una delle sue più care amiche. La sera dell’operazione la ragazza piangeva. Le hanno tolto un sacco di organi a causa del cancro: intestino, colon, era arrivato fino quasi ai polmoni. “Una situazione pesante”, dice Micol. Eppure lei il giorno dopo intervento rideva come una pazza felice, le amiche erano spiazzate. Bianca le ha rassicurate, nonostante la situazione.

Bianca mostra la cicatrice dell'intervento

Dall’oncologo la modella si preoccupa di essere ingrassata. Il dottore le dice dice che dopo la fine della chemio deve fare un altro ciclo e poi le daranno un altro trattamento per la sua mutazione, la BRCA-1. Bianca ha sì avuto maggiore possibilità di ammalarsi, ma poi risponde meglio alle cure. In America sono ottimisti.

Dopo la visita, lei e l’inviato del programma vanno un po’ in giro per Los Angeles. Bianca, sotto il sole della California, mostra la cicatrice dell’intervento e racconta: “Era l’8 di settembre, sono andata al pronto soccorso, il 10 mi hanno operato. Ti rendi conto veramente di quanto grave fosse la situazione perché poi quando intacca i polmoni diventa quarto stadio e sei praticamente morto. Io ero al mare con le bambine e sentivo questo male quando ero in bagno, ero preoccupatissima, ma non volevo rovinare il weekend. Quando sono tornata a casa non riuscivo a camminare. In ospedale il dottore mi disse che li giù ero messa veramente male. Mi sono messa a piangere, avevo paura per le mie bambine. Se fossi morta pensavo: dove vanno, chi si prende cura di loro?”.

A Milano in ospedale, dove fa la chemio, c'è Alessandro, con cui sta insieme dalla scorsa estate

La Balti ha congelato gli ovuli per ben due volte, voleva un altro figlio, un’altra femmina. E’ per questa ragione che, pur sottoponendosi a una mastectomia preventiva, ha aspettato a togliere anche le ovaie. Ma non ha rimpianti. La terapia a cui si sta sottoponendo non le ha dato grandi effetti negativi: “Con la chemio io ho sentito solo una fame terribile, effetto del cortisone, e niente altro”.

Confessa che, pur avendo speso oltre 10mila dollari per la parrucca su misura, non le piace indossarla: “Coi capelli rasati mi sento sempre figa, con la parrucca mi sento scema. Non bisogna identificarsi con la malattia. Io penso di essere più felice che mai, oggi più di ieri, domani più di oggi. Secondo me ho la faccia molto espressiva, quindi sto bene con solo la faccia senza capelli”.

Bianca alla fine ha un momento di cedimento e si commuove

Nel lungo servizio parla anche del fidanzato, Alessandro: “Ci siamo conosciuti al mare questa estate”. Lui, che la chiama al telefono per salutarla confessa: “All’inizio sono stato ghostato parecchio”.

“Lui proprio mi piaceva da subito, ma avevo appena detto alle mie amiche che per 1 anno non sarei stata con nessuno. Quindi per dimostrare di essere forte, non lo ha baciato. In un modo o nell’altro mi sono sempre sentita superiore agli uomini che ho frequentato, invece con Alessandro non mi sento superiore in niente. Credo di avere un grande problema ad accettare l’aiuto degli altri. Non ho mai avuto un uomo che si prendesse cura di me. Alessandro lo sta facendo”, chiarisce la top model.

Bianca parla delle molestie da ragazzina. Poi lo stupro a 17 anni: “Mi hanno rimproverato di averne parlato con leggerezza, ma io l’ho fatto dopo vent’anni. Ho passato mesi a cercarlo in tutti i rave perché volevo avere la conferma che gli piacessi, che non era successo veramente quello che era successo”. La sua vita girava intorno alle sostanze, anche eroina. E’ riuscita a uscirne grazie alla figlia Matilde: lei è stata la sveglia per riuscirci.

Poi torna a sorridere come una guerriera

Sui suoi genitori Bianca dice: “Con mia madre e mio padre ora ho un rapporto giusto, di loro ho sempre parlato male pubblicamente, ma quanto li amo non l’ho mai detto abbastanza”.

La cena a Los Angeles è con le figlie a casa, la maggiore desidera fare la modella, come la madre. Il giorno dopo si parte per Milano. Bianca arriva e deve fare la chemio. Dura 6 ore, dato che una delle sostanze è altamente allergica, quindi devono iniettarla pianissimo. Arriva la videochiamata genitori. Con lei c’è il fidanzato, che le tiene la mano. Bianca stavolta ha le lacrime agli occhi e si commuove, cede per un attimo e rivela: “Una volta che hai l’amore dei tuoi cari, quello è il vero senso della vita, anche se non andasse bene, andrà bene. Da questa ultima esperienza ho avuto la conferma che ho imparato proprio a vivere bene, perché se me la vivo bene pure in questa situazione, vuol dire che sono bravissima, una brava studentessa della vita”. Anche Alessandro si emoziona: “Ho conosciuto una donna pazzesca”. Nicolò la lascia lì nel centro oncologico con lui. Il giorno dopo Bianca Balti riprende la sua vita sul set per un lavoro. Va avanti come una vera guerriera.