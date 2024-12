''Avevo la glicemia a 500, potevo morire'': Eleonora Giorgi rivela perché è stata ricoverata d'urgenza pochi giorni fa

L’attrice 71enne in tv insieme ai figli, alle nuore e al nipotino Gabriele

Eleonora Giorgi torna a Verissimo, stavolta insieme a tutta la sua famiglia: ci sono i due figli Andrea Rizzoli, 44 anni, e Paolo Ciavarro, 33, le nuore Serena Meriggioli e Clizia Incorvaia e il nipotino Gabriele. In tv rivela perché è stata ricoverata d’urgenza pochi giorni fa. “Avevo la glicemia a 500, potevo morire”, svela.

“La verità è che ho avuto un problema di glicemia e sono anche stata ricoverata, ma mi è passato. Sono qui e continuo a lottare. Lotto”, confessa l’attrice 71enne. I figli spiegano: “Ora va tutto bene ma, qualche giorno fa, mamma ci ha fatto prendere uno spavento perché per un problema è stata ricoverata. Questo malore è una conseguenza dell'intervento che ha fatto, non delle cure che sta continuato a seguire".

Tutto è accaduto per un peccato di gola di Eleonora: "Sì, una sera avevo voglia di qualcosa di dolce e sono finita per mangiare un po' troppo mango e la glicemia è schizzata a 500, ho rischiato di morire ma io non sapevo che questo frutto avrebbe avuto questo effetto. Comunque è andato tutto bene".

Lei continua la sua battaglia contro il cancro al pancreas che non regredisce. “Passeremo le vacanze con mamma, abbiamo deciso di rimanere a Roma con mamma. Poi dopo Natale ci fermeremo e staremo tanti bei giorni con mamma”, chiarisce Paolo. “Questo Natale a Roma tutti insieme, è un dono che mi stanno facendo le nuore. Si sono condizionate, hanno le loro famiglie…”, afferma ancora la Giorgi che è grata e sorridente.

Clizia parla del loro legame: “Il nostro rapporto è magico. Spero che sia così per sempre. Noi avevamo programmato un viaggio a New York quando ancora non ci conoscevamo bene e ci sentivamo per questo viaggio. Ma magari lo faremo, perché è rimasta lì”.

L’artista si sente protetta dalla sua famiglia, i figli ora sono sposati: “Il matrimonio sembra una cosa formale, ma non è vero. Da quando si sono sposati, ho le nuore più vicine e intime. Per me è stata un’emozione incredibile, non ero preparata quindi è stato meravigliosa. Ora siamo più coesi di prima, viva il matrimonio. La roba vecchia va bene, recuperiamola”. Poi saluta il pubblico e dà appuntamento a poco prima del 25 dicembre per gli auguri: “Ho iniziato a prepararmi, a truccarmi, sembravo una pazza. Allora ci rivediamo con il cappello di Babbo Natale. Promesso, ci vediamo prima di Natale”.