Ilary Blasi e il fidanzato Bastian inaugurano la stagione vacanziera invernale con un weekend da sogno in Svizzera: foto

La conduttrice è partita con il compagno e la figlia Chanel Totti

Con loro anche Michelle Hunziker e l'agente di entrambe Graziella Lopedota

Ilary Blasi è già sulla neve con il compagno e la figlia. La conduttrice 43enne è partita per il weekend dell'Immacolata insieme a Bastian Muller e la figlia diciassettenne Chanel Totti. Hanno alloggiato in uno chalet pazzesco con una vista mozzafiato e ne hanno approfittato per sfoggiare look invernali.

Ilary Blasi griffatissima a Saint Moritz

Ilary e Chanel non erano le uniche donne del weekend: con loro sono partite anche Michelle Hunziker e la manager di entrambe le conduttrici Graziella Lopedota. Dopo il relax nello chalet il gruppo ha trascorso il sabato sera cenando al Billionaire, con tanto di spettacoli ed esibizioni live. Per la serata, Ilary Blasi ha scelto una tutina nera e una pelliccia nera per proteggersi dal freddo, mentre la figlia Chanel ha optato per un outfit più sobrio, con un golfino nero a collo alto e pantaloncini neri con le calze e sopra un blazer oversize grigio con applicazioni di diamantini.

Un weekend d'amore , famiglia e amicizia per Ilary Blasi

In auto verso il locale Ilary con la figlia Chanell e Michelle Hunziker

Anche Michelle Hunziker ha optato per il nero, con un abitino in velluto molto semplice.