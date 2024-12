La 51enne parla delle parole dette alla mamma sulla donna, scomparsa a soli 42 anni

L’attrice ha perso pure il padre per colpa di un tumore: è deceduto a 64 anni

Jane Alexander in tv, a Verissimo, parla di due momenti estremamente difficili e dolorosi della sua vita: il decesso del padre a soli 64 anni e della sorella a soli 42 anni nel 2007. Entrambi sono stati sconfitti da un tumore. L’attrice 51enne racconta la terribile cosa che disse quando seppe che la sorella, ora morta, era malata: “Risposi: spero sia cancro”. Ha grandi sensi di colpa per questo.

''Risposi: spero sia cancro'': Jane Alexander racconta la terribile cosa detta quando seppe che la sorella, ora morta, era malata

Il papà di Jane se n’è andato dopo due anni: “Gli hanno detto che sarebbe sopravvissuto due anni se non avesse fatto niente e da tre a cinque anni se avesse fatto la chemioterapia. Mio padre scelse di non fare la chemioterapia perché non voleva stare male in quei tre o cinque anni che gli rimanevano e decise di passarne due affrontando quello che sarebbe successo. Durò esattamente due anni. Non ho provato a convincerlo, mia madre sì. Io ho accettato quello che ha scelto lui”.

Poi è stata la volta della sorella: le aveva rivelato di avere un nodulo al seno, ma poco dopo le assicurò che dopo vari controlli non era nulla di preoccupante. Purtroppo la donna cominciò a frequentare gruppi di ascolto che l’allontanarono da tutti. La Alexander e la sorella non si sono più parlate per due anni. Un giorno Jane fu contattata dalla madre: “Mi dice che lei ha un problema ai polmoni e io rispondo con la cosa più brutta che posso dire: ‘Spero sia cancro’”. L’artista lo racconta nel suo libro.

La 51enne parla delle parole dette alla mamma sulla donna, scomparsa a soli 42 anni

La sorella il giorno seguente fu ricoverata per colpa del tumore, Jane in ospedale scoprì la verità. Era vittima di una setta che le aveva fatto tagliare i ponti con la sua vita. “Quella è stata l'ultima volta che ho visto mia sorella viva. Morì il giorno dopo, il 29 marzo 2007, tre anni dopo il mio papà, aveva 42 anni e io non me lo perdonerò mai”, sottolinea,

Ha gravi sensi di colpa per le parole dette: “Sono stata orribile. Ero tanto arrabbiata con lei. Se avessi saputo, non avrei mai detto quella frase, non l'avrei neanche pensato. Resta il fatto che faceva parte di una setta. Ho cercato di indagare, ma mi è stato detto che le sette sono molto pericolose. Avrei voluto infiltrarmi e denunciarli tutti. Non si è curata perché la setta le ha detto che gli alieni l'avrebbero salvata e lei ci ha creduto”.

L’attrice ha perso pure il padre per colpa di un tumore: è deceduto a 64 anni

“Tu ti chiederai come sia possibile credere a una cosa del genere…non lo so - aggiunge - Non ne ho la più pallida idea e ti posso assicurare che mia sorella era intelligente. Queste sette ti prendono sulle tue debolezze. Se mi sono perdonata? No, non me lo perdonerò mai. Se avessi detto che aveva fatto una biopsia forse sarebbe ancora con noi, qualcuno l'avrebbe costretta a dire la verità. Lei mi aveva detto che non aveva niente, abbiamo anche festeggiato”.