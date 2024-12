Il caso di Guillermo Mariotto che tocca il 'pacco' è una montatura clamorosa? Le immagini sembrano scagionarlo

Il destino dello stilista 58enne a Ballando sarebbe in bilico a causa della ‘gaffe’

La senatrice Donatella Campione lo accusa di molestie, la produzione dello show cerca di fare chiarezza

Non si parla d’altro. Il caso di Guillermo Mariotto, che tocca il ‘pacco’ di un ballerino durante la sua uscita plateale a Ballando con le Stelle sabato scorso riempie le pagine dei giornali e del web, arriva anche sul Corriere della Sera. Il destino dello stilista 58enne a Ballando sarebbe in bilico a causa della ‘gaffe’. La senatrice Donatella Campione di Fratelli d’Italia lo accusa, la produzione dello show cerca di fare chiarezza. Ci si domanda se tutto quel che accade non sia una montatura clamorosa. Le immagini, in realtà, sembrerebbero scagionarlo.

Mariotto se n’è andato dalla sua sedia nel bel mezzo del programma, lasciando basiti tutti. Nel video incriminato, che ha fatto il giro dei social, lui è con Amanda Lear, ballerina per una notte, a cui chiede platealmente di portarlo via. Si sta rialzando da terra, ha una mano dietro per cercare un appiglio, un aiuto per tornare in piedi. Non guarda mai dietro di sé, dove ci sono i ballerini, quindi parrebbe non poter neanche sapere dove sta il cosiddetto ‘pacco’, che immancabilmente sfiora.

Il popolo della Rete però punta il dito contro Guillermo e così la produzione di Ballando e la Rai starebbero cercando di dipanare la matassa aggrovigliata. La senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia, lo accusa di molestie: “Ha toccato le parti intime di un ballerino che imbarazzato ha cercato di spostarsi e togliere la mano di Mariotto”. E aggiunge: “Nessuno ha stigmatizzato il gesto, vera e propria molestia sul luogo di lavoro. Per lo stesso comportamento, due anni fa Memo Remigi è stato immediatamente estromesso dal programma. Viene spontaneo chiedersi come mai in questo caso non si abbia ancora avuta notizia di alcun provvedimento della Rai”.

La politica definisce “intollerabile” l’accaduto. E si domanda: “Mariotto tornerà tranquillamente in trasmissione?”. L’imbarazzo rimane. La fuga da Ballando ha scatenato pure Striscia. Guillermo ha reagito male al Tapiro e alle allusioni agli ammiccamenti ai ballerini che Staffelli non ha esitato a fare. “Nessuna fuga da Ballando con le Stelle, ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi”, fa sapere lui. E Milly Carlucci ancora non dice la sua, lasciando tutti col fiato sospeso. Ma il clamore intorno al presunto ‘fattaccio’ sembrerebbe assai eccessivo e ci si domanda se tutto questo non aumenti a dismisura l’hype intorno alla trasmissione, che in questa stagione ha uno share che fa sempre ‘boom’.