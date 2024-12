Diletta Leotta all'estero per lavoro si porta il marito Loris e si concede bagni di sole in bikini sulla spiaggia a dicembre: guarda

Sul web arrivano voci di crisi col marito sposato il 22 giugno, lei replica così

E’ volata a Miami come conduttrice Dazn per il sorteggio della FIFA Club World Cup 2025, il mondiale per club

Sul web si diffondono voci incontrollate in cui si parla di una crisi con l’uomo che ha sposato il 22 giugno scorso, appena 6 mesi fa, e da cui ha avuto Aria, un anno e 4 mesi. Si parla addirittura una ‘pausa’. Lei risponde così, postando tante foto in cui c’è anche lui: i due sono felici e contenti a Miami. Diletta Leotta, all'estero per lavoro, si porta il marito Loris Karius e si concede bagni di sole in bikini sulla spiaggia a dicembre.

La siciliana 33enne è volata nella famosa cittadina della Florida 6 giorni fa. E’ stata una delle conduttrici principali del sorteggio della FIFA Club World Cup 2025, andato in onda in diretta da Miami su Dazn. E’ il Mondiale per club, la sua prima edizione: le partite saranno trasmesse in chiaro in streaming sulla piattaforma.

Per Diletta è stato un vero onore salire su un simile palcoscenico sportivo. All’evento è arrivata insieme dal suo adone, il calciatore tedesco 31enne non l’ha persa mai di vista. I due hanno approfittato del viaggio anche per distrarsi e fare i romantici.

Il viaggio è stata anche un'occasione per distrarsi insieme a Karius

La siciliana non rinuncia mai a look super sensuali

La Leotta così sul social si fa vedere splendida in due pezzi e pure abbracciata a Loris: i due si baciano innamorati. Poi passeggiano in strada con alcuni amici. Non c’è bisogno di alcuna parola per smentire i gossip su un possibile addio. Le immagini spazzano via ogni cattiveria: la sua vita coniugale è appagante e prosegue a gonfie vele, nonostante le ‘malelingue’.