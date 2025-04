Insieme a Laurini dal luglio 2023 ha ritrovato armonia e serenità: da lui ha avuto Isal, 16 anni

La 46enne non ha dubbi: “E’ il mio pilastro, mio migliore amico, amante”

Vanessa Incontrada presenta a Verissimo la nuova fiction che la vede protagonista in tv su Canale 5, “Tutto quello che ho”. Parla del lavoro e del suo privato. Col suo Rossano ha ritrovato la serenità. “Dopo due anni di separazione ci siamo rinnamorati in una maniera fortissima”, svela. Dal luglio 2023 insieme a Laurini, da cui ha avuto il figlio Isal, è nuovamente felice.

''Dopo due anni di separazione ci siamo rinnamorati in una maniera fortissima'': Vanessa Incontrada parla del suo Rossano in tv

“Tra poco, prima di Pasqua, partirò per New York con mio figlio. Non vedo l'ora, sarà il nostro primo viaggio da soli. Isal non vuole dormire con me perché dice che russo, ma io non lo so, non me ne accordo dato che dormo”, confida ridendo. Il ragazzo a luglio compirà 17 anni: “Mi mette un po' di ansia sapere che l'anno prossimo, a 18 anni, inizierà la sua vita e che ci allontaneremo, ma abbiamo un bellissimo rapporto, non sono una mamma oppressiva. Spero che lui sia orgoglioso di me, come io lo sono di lui”.

Insieme a Laurini dal luglio 2023 ha ritrovato armonia e serenità: da lui ha avuto Isal, 16 anni. La 46enne non ha dubbi: “E’ il mio pilastro, mio migliore amico, amante”

Vanessa vive a Follonica, dove c’è anche il padre, con cui ha recuperato il rapporto. La mamma è a Barcellona, il suo punto di riferimento. E’ cresciuta tra donne forti e pensa di aver imparato tanto da loro. “Credo di essere stata molto coraggiosa quando ho deciso di diventare madre. Questo lavoro richiede una continua presenza. Io ho fatto l'errore di tornare a lavorare subito dopo la gravidanza, e mi sono persa del tempo che avrei dovuto dedicare a me stessa e al mio corpo, ma sono comunque orgogliosa di me. Lotto ogni giorno”, spiega.

I due insieme in un'immagine social

Vanessa Incontrada, poi, si apre su Laurini, a cui è legata da quasi 18 anni. “E’ vero, ci sono stati due anni di separazione da lui, sono stati difficili - rivela - Però forse erano necessari, per rinnamorarsi. Abbiamo un rapporto che avevamo forse perso da anni. Io ho sicuramente pazienza, ma è spontanea. Ci siamo rinnamorati in una maniera fortissima, non era scontato. E’ il mio pilastro, mio migliore amico, amante. Lo ringrazio per tutto l'amore che mi sta dando adesso, mi sento appagata”. Non scarta l’idea di un altro figlio: “Mi piacerebbe molto, adesso vediamo che succede, perché non è stata semplice per me la prima gravidanza fisicamente. Però mi piacerebbe molto”.