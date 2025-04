Tommaso Zorzi si emoziona fino alle lacrime durante la sua cena di compleanno con amici, mamma e sorella: guarda

Tra i tanti ospiti c’è anche Francesco Oppini, a cui era legatissimo nella Casa del GF Vip

Dopo aver spento le candeline alla mezzanotte e un minuto del 2 aprile, c’è il party al ristorante

Tutto accade nel weekend. Dopo aver spento le candeline alla mezzanotte e un minuto del 2 aprile, c’è il party al ristorante. Tommaso Zorzi si emoziona fino alle lacrime durante la sua cena di compleanno con amici, mamma e sorella: i suoi 30 anni sono davvero speciali.

Tommaso Zorzi si emoziona fino alle lacrime durante la sua cena di compleanno con amici, mamma e sorella (se vuoi vedere tutte le foto della festa clicca qui)

L’influencer tiene una lunga rosa rossa in mano. La usa quasi come fosse un inusuale microfono per raccontare la gioia ai presenti. Al suo fianco, inseparabili, ci sono la madre Armanda Frassinetti e l’adorata Gaia, 27 anni. Tommy è legatissimo alle donne della sua vita.

Si mangia e poi arriva la torta. Gli applausi degli invitati diventano assordanti. Zorzi crolla nel vedersi circondato da un simile affetto. Gli occhi si riempiono di lacrime, con un po’ di imbarazzo si copre il viso con le mani.

L'influencer crolla davanti all'affetto dei presenti, tutti lì per i suoi 30 anni

Tra i tanti volti, alla festa compare anche quello di un uomo a cui l’ex star di Riccanza si era particolarmente avvicinato durante la sua esperienza al GF Vip, nel 2020, edizione in cui ha trionfato, surclassando tutto il resto degli inquilini. Si tratta di Francesco Oppini, figlio di Franco e Alba Parietti, 43 anni compiuti il 6 aprile.

Dopo aver spento le candeline alla mezzanotte e un minuto del 2 aprile, c’è il party al ristorante

In passato i due sul loro legame si erano molto aperti. Tommaso aveva dichiarato: “Mi chiedono se mi sarebbe piaciuto avere una storia con Francesco. Io rispondo che quello che abbiamo io e Francesco è più di una storia, perché noi abbiamo un’intimità che va oltre l’amore in senso lato. Con Francesco mi confido, riesco a parlare, riesco a fare una serie di cose che non riuscivo a fare. L'intimità è una delle conquiste più grandi che puoi raggiungere con una persona. Tante persone stanno insieme senza avere un’intimità, noi non stiamo insieme, ma abbiamo intimità”.

Tra i tanti ospiti c’è anche Francesco Oppini, a cui era legatissimo nella Casa del GF Vip

Francesco aveva concordato con lui: “L'intimità è qualcosa che può nascere dai rapporti più veri, a prescindere da fidanzamento, amicizia o parentela”.