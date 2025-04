Tommaso Zorzi esce dagli ''enti'' ed entra negli ''enta'': le torte a mezzanotte per i suoi 30 anni

Celebra il compleanno con, come dice lui stesso, i suoi “amici amici”

Nel breve reel che pubblica tagga Massimo Massaro, Paolina, Nicolò Vigna e Luca Simeone

Davanti a lui due dolci, uno particolare con tre lunghe candeline sopra, un altro, total pink, con una sola. Tommaso Zorzi esce dagli ''enti'' ed entra negli ''enta''. A mezzanotte per i suoi 30 anni soffia sulle torte. Nel breve reel che condivide su Instagram tagga Massimo Massaro, Paolina, Nicolò Vigna e Luca Simeone. L’infliuencer scrive: “30. Con i miei amici amici”.

La sorella minore Gaia gioisce per Tommy e commenta: “Dio ti amo, grazie Gesù per avermi dato un fratello”. Gli vuole un bene infinito, lo ha dimostrato da sempre, anche in tv, quando è andata a trovarlo durante il GF Vip, nel 2020, edizione in cui lui ha trionfato.

Figlio del manager Lorenzo Zorzi e della dietista Armanda Frassinetti, tra i protagonisti del programma di Real Time Cortesie per gli ospiti, Zorzi nel 2016 è diventato un popolare volto tv grazie al docu-reality Riccanza, trasmesso su MTV. Ha partecipato a tutte le edizioni. Nel 2018 ha poi preso parte a Dance Dance Dance su Fox e alla settima edizione di Pechino Express con Paola Caruso. Il successo è arrivato col Grande Fratello.

Tommaso è stato opinionista dell’Isola dei Famosi, giudice delle prime due edizioni di Drag Race Italia su Real Time. Nel 2022 Zorzi ha condotto, sempre sullo stesso canale, Questa è casa mia! e Tailor Made - Chi ha la stoffa?. I riflettori si sono un po’ spenti rispetto al boom di cinque anni fa, ma lui è felice. In un’intervista ha detto: “Quando sono uscito dal GF non dico che ero Dio, ma qualcosina sotto. Oggi la maggior parte delle persone che mi ferma per strada mi fa: ‘Ma che fine hai fatto, sei sparito’, quando alla fine sto facendo altro. Ma quella fama lì, così grande, non torna più”.