Alice Bellagamba, all'ottavo mese di gravidanza, monta il passeggino per il suo Brando insieme al compagno: guarda

Il suo pancione ormai è enorme. Alice Bellagamba lo mostra fiera sul social. La ballerina, ex volto di Amici, all’ottavo mese di gravidanza, in un breve video si fa anche vedere mentre monta il passeggino per il suo Brando insieme al compagno: lei e Leonardo Plebani, a cui è legata da circa 4 anni, si preparano all’arrivo del loro bimbo. La data presunta del parto è fissata per il 20 maggio.

Alice e Leonardo hanno scelto un trio della Cam. E’ rigorosamente made in Italy, compatto e comodo, con chiusura ad una mano. Ha ruote adatte a ogni terreno, carrozzina super funzionale, cappottine con protezione UPF50+ e zanzariere. “Lo adoriamo, oltre al colore, il mio preferito per il piccolo Brando. E' facilissimo da montare”, fa sapere lei.

Manca pochissimo al parto, la 37enne e Leonardo Plebani si preparano

La Bellagamba è davvero pronta ad accogliere il bebè, tanto desiderato. La sua vita, da quando è uscita dal talent, e poi si è misurata anche come attrice, è cambiata. Anche ha causa di un infortunio avuto a 30 anni. Da Roma, dove si era trasferita, è tornata a vivere a Iesi, dov’è nata. Ha aperto una scuola di danza. "Ho capito che quella vita tranquilla, lontana dalle corse frenetiche, non mi dispiaceva. Oggi sono felice di quello che ho”, ha confessato nei giorni scorsi a Fanpage.

L’infortunio è arrivato quando si stava preparando per andare a girare un dance movie negli Usa. La delusione è stata cocente ed è arrivata la svolta. Alice ha raccontato: “Da Roma, mi sono trasferita a Iesi, la mia città città d’origine, dove sono rimasta per un po' di tempo per riprendermi e stare con i miei. Ho capito che quella vita lontana dal traffico, dalle corse frenetiche, non mi dispiaceva. Mi sono detta: ‘Quasi quasi, resto qua’, e così è stato. Il primo anno ho iniziato come freelance, poi ho aperto la mia scuola, ‘Balletto delle Marche’, dove insegniamo tutti gli stili di danza e diversi stili di fitness”.