Belen cambia di nuovo look nel giro di pochi giorni: ''aggiusta'' il taglio corto con la riga in mezzo e convince i fan, foto

Belen Rodriguez grazie al suo nuovo taglio corto, eclettico, cambia di nuovo look nel giro di pochi giorni: ‘aggiusta’ l’acconciatura. Non più la riga di lato, ma la riga in mezzo. Questa volta convince ancora maggiormente i fan che sul social le sottolineano: “Quanto sei bella!”. La showgirl 40enne decide di portare il caschetto diversamente da come aveva fatto subito. ‘Piastra’ i capelli, che sono liscissimi, ed è super chic.

Belen cambia di nuovo look nel giro di pochi giorni: ''aggiusta'' il taglio corto con la riga in mezzo e convince i fan

E’ stato Roberto Farruggia, art director del salone Aldo Coppola in Corso XXII Marzo a Milano, l’artefice del long bob dell’argentina. L’hair stylist di tanti famosi è da anni che si occupa dell’immagine di Belen. Lei è contenta della sua nuova immagine che la soddisfa moltissimo.

ùIl caschetto è uno dei tagli must di questa primavera 2025. Lei lo adotta forse proprio a sottolineare la svolta repentina della sua vita, consapevole di voler stare da sola con gli affetti più cari. La priorità sono la famiglia e i suoi due figli, Santiago, 11 anni, e Luna Marì, 3. Ha ritrovato serenità con gli ex Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

La Rodriguez si sente una sopravvissuta alla depressione. A La Repubblica recentemente ha detto: “Sono sparita rischiando anche di perdere un po’ di popolarità. Mi sono presa la responsabilità di fermarmi. Era vitale, dovevo sopravvivere. C’è chi non può, e a volte è meglio. Il fatto di non poterti fermare ti impone di mettere la testa da un’altra parte. Quando stai male pensi solo a quello. Ho ripreso il lavoro per non lasciare lo spirito in quel buco nero. Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di tornare e sono grata per la comprensione, in qualche momento non ero la Belen di sempre”.

L'aver tagliano la lunga chioma sottolinea anche la svolta della sua vita

Ora lei vuole “incontrare un uomo più serio, più grande, che non entri in competizione. Basta con i meccanismi tossici che non portano a niente di buono. Non condividerei più la mia vita con chi non ha la sensibilità emotiva, ed è incapace di comprendere che soffro anche io”. C’è chi sussurra che lo avrebbe già fatto, ma al momento è solo un gossip…