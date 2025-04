Dove Cameron, 29 anni, lo svela a Grazia: i due stanno insieme da un anno e mezzo e sono innamoratissimi

“E’ la relazione più felice e sana che io abbia mai avuto”, confessa

Dove Cameron si prende la cover di Grazia. La fidanzata di Damiano David, ora solista, ex frontman dei Maneskin, al settimanale parla della relazione che vive col 26enne. La 29enne, stella della Disney, cantante da milioni di follower, adorata negli Usa, svela di quando si sono conosciuti e cosa accadde. “Ho pensato che mi odiasse”, confessa.

"Ho pensato che mi odiasse": la fidanzata di Damiano David racconta di quando si sono conosciuti e cosa accadde

“Ci siamo incontrati per la prima volta agli MTV VMAs 2022. Io e i Maneskin eravamo candidati come Best New Artist e io ho vinto, quindi loro sono venuti a congratularsi. Erano tutti molto cordiali, ma Damiano se ne stava in disparte, al punto che ho pensato che mi odiasse”, sottolinea Dove.

“Arriviamo agli MTV VMA's 2023, avevamo collaborato a una canzone e mi ha invitata allo show della band al Madison Square Garden - continua Dove - Sono andata ed è stato incredibile. Sono rimasta anche per l'after party, lui mi ha trovata e mi ha portata in un posto più tranquillo per parlare. Dopo un'ora di chiacchierata mi ha detto: ‘Vorrei chiederti un vero appuntamento’. Ero sorpresa, perché fino a quel momento pensavo che fosse una relazione solo lavorativa. Due giorni dopo siamo usciti”.

La Cameron ha chiesto a Damiano se lui la odiasse davvero: “Certo e mi ha detto che all'epoca era fidanzato, quindi non dava confidenza ad altre ragazze. E’ un ragazzo rispettoso e buono, un partner meraviglioso, sin dall'inizio. Stiamo insieme da un anno e mezzo adesso ed è la relazione più felice e sana che io abbia mai avuto. A differenza di quello che mi è stato fatto credere in passato, Damiano finalmente mi incoraggia a prendere lo spazio che merito, a farmi valere”.

Dove con l’artista accanto è davvero appagata. “Damiano mi dimostra ogni giorno il mio valore, il mio essere amabile in ogni stato in cui mi trovo. Non mi sminuisce mai, mi ama, mi sostiene e mi rispetta ed è qualcosa di cui non avevo mai fatto esperienza prima. E mi ha anche insegnato a cucinare, fa un risotto alla zucca eccezionale”, confida la popstar.