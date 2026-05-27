La 34enne e mamma Eva Henger vestite entrambe con un completo pantaloni color bianco

Allestimento perfetto per l’evento: tutto nei toni del ‘white’ e del lilla, una giornata da ricordare

Un giorno da ricordare, pieno di emozione, sorrisi e dettagli da favola. Mercedesz Henger ha celebrato il battesimo della figlia Aurora con una festa elegantissima e dal sapore super glamour, condividendo sui social un tenero video ricordo insieme alla mamma Eva Henger, che pubblica anche tante foto ricordo.

Mercedesz Henger ha celebrato il battesimo della figlia Aurora: le immagini dell’incredibile festa

La bimba, nata lo scorso 25 febbraio dall’amore tra la 34enne e il compagno Alessio Salata, 24 anni, è stata la protagonista assoluta di una giornata curata nei minimi dettagli, tra atmosfere delicate, allestimenti da sogno e una felicità infinita.

La 34enne e mamma Eva Henger vestite entrambe con un completo pantaloni color bianco

Per l’occasione Mercedesz ed Eva hanno scelto look coordinati e sofisticati: entrambe hanno indossato completi pantalone bianchi. Quello della prima era impreziosito da romantiche piume sulle maniche. Anche la piccola Aurora era vestita di bianco, con un abitino raffinato e dolcissimo, perfettamente in linea con il mood della cerimonia. Accanto a loro anche Jennifer, la figlia 17enne che Eva Henger ha avuto dal marito Massimiliano Caroletti, pure lei elegantissima per il grande giorno di famiglia.

Allestimento perfetto per l’evento: tutto nei toni del ‘white’ e del lilla, una giornata da ricordare

Gli allestimenti hanno puntato tutto su nuance delicate e raffinate: il bianco e il lilla hanno dominato la scena, tra composizioni floreali, palloncini, tavoli impeccabili e una torta a più piani perfetta. E' stata una giornata speciale da condividere con parenti e amici più cari.

Mercedez con Alessio Salata, 24 anni, ha trovato la felicità

Nel video pubblicato su Instagram e negli scatti si respiragioia autentica. Mercedesz appare raggiante, completamente assorbita dal suo nuovo ruolo di mamma. Accanto a lei Eva, emozionata e orgogliosa nel vedere la famiglia così unita.