Melillo, Miconi, Maya e Guastalli: alle nozze di Manila Nazzaro brillano in glicine le quattro damigelle vip, guarda

Ieri, 13 maggio, la 46enne e Stefano Oradei si sono scambiati il secondo sì a Villa Miani

Il matrimonio in Campidoglio dell’ex Miss Italia e il ballerino 40enne lo scorso 4 maggio

Alle nozze di Manila Nazzaro le quattro damigelle vip da lei scelte brillano con gli abiti color glicine firmati da Diamond Couture. Lo stilista del brand Pietro Demita e la sua collega Silvana Persano le hanno volute sognanti e romantiche, coordinate e in tema con i tre abiti indossati dalla sposa. Angela Melillo, Milena Miconi, che ha officiato la cerimonia delle promesse, Veronica Maya e Manuela Guastalli sono splendide con gli abiti in chiffon lunghi fino ai piedi.

Melillo, Miconi, Maya e Guastalli: alle nozze di Manila Nazzaro brillano in glicine le quattro damigelle vip

L’ex Miss Italia 46enne ieri, 13 maggio, ha bissato i fiori d’arancio, dopo il matrimonio in Campidoglio celebrato sabato 4 maggio. L’amore con Stefano Oradei, ballerino 40enne, raggiunge l’apice. I due hanno accolto una folla di invitati famosi nella lussuosa Villa Miani a Roma.

Lo stilista Pietro Demita e la sua collega Silvana Persano con lo staff di Diamond Couturem che ha curato il look della sposa e delle damigelle

Sul social i volti dello showbiz hanno raccontato il pomeriggio romantico, con la cerimonia celebrata all’aperto, grazie anche alla bella giornata di sole. Un arco adornato di fiori bianchi e lilla ha aspettato gli sposi, di cui, però, su Instagram quasi non c’è traccia. Questo probabilmente a causa di un’esclusiva firmata con qualche settimanale rosa.

Al matrimonio anche Pamela Prati

Sono le damigelle così a diventare protagoniste, come pure gli ospiti, tutti entusiasti delle nozze organizzate in grande stile da Erika Morgera e il marito Riccardo Ruchetta, noti come ‘la coppia del wedding’.

Tra gli invitati pure Barbara Foria e Valeria Graci

Tra i tanti che hanno voluto partecipare alla gioia di Manila e Stefano, non potevano mancare Adriana Volpe, Valeria Marini, Pamela Prati, Samantha De Grenet. Immancabile l'arrivo pure di Stefania Orlando, Marco Scorza, stylist e volto tv, Antonello Lauretti, noto pr romano molto legato ai due. E ancora, presenti: Monica Setta, Miriana Trevisan, Alex Belli e Delia Duran, Francesca Cipriani col marito, Francesca Tocca e Raimondo Todaro, testimone dello sposo. Ci sono anche le comiche Barbara Foria e Valeria Graci. Assente giustificata Matilde Brandi, naufraga all’Isola dei Famosi, che ha anche salutato la Nazzaro e Oradei in tv, facendogli gli auguri.

Seduti al tavolo Alex Belli e Delia Duran insieme a Francesca Cipriani e il marito Alessandro Rossi

Tavoli allestiti senza alcuna imperfezione, servizio da mille e una notte e la vista sulla Capitale, incantevole, a fare la location a una giornata davvero unica. Manila aveva annunciato sul social di essersi sposata lo scorso 4 maggio. Sul social aveva scritto: “Un giorno qualunque, quando meno te lo aspetti, la vita ti regala una favola". La stessa frase è stata scelta dalla coppia per le bomboniere. La Nazzaro è stata accompagnata all'altare dai figli Francesco Pio e Nicolas, avuti dall'ex marito Francesco Cozza. E’ stato l’happy end che si è sempre augurata di avere.

Stefania Orlando e Adriana Volpe

"Stefano rappresenta l'uomo che ho sempre desiderato. E' stato il mio faro durante un momento complicato e mi ha aiutato a ritrovare la fiducia in me stessa e la serenità. - ha spiegato Manila recentemente a Chi - E' un partner eccezionale, mi supporta in ogni aspetto della mia vita e mi fa sentire profondamente amata”.