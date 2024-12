Il papà di Belen ''è corso fuori dall'edificio urlando con testa e arti avvolti dalle fiamme'': primi racconti sull'incidente di Gustavo Rodriguez

Le condizioni dell’argentino 65enne rimarrebbero stabili: ustionato e intossicato

La famiglia rimane in rigoroso silenzio al momento, ma arrivano i primi racconti sull’incidente di Gustavo Rodriguez. Le condizioni dell’argentino 65enne sarebbero stabili. Ustionato e intossicato, secondo quanto riportato da Fanpage “si trova sedato all’ospedale Niguarda in prognosi riservata”. Il papà di Belen, si legge, “è corso fuori dall'edificio urlando con testa e arti avvolti dalle fiamme”.

L’incidente che lo ha visto gravemente coinvolto è avvenuto ieri, giovedì 5 dicembre, in un capannone di Gallarate, in provincia di Varese. Gustavo è stato vittima di un incendio improvvisamente divampato. Avrebbe riportato ustioni sul 10 per cento del corpo e intossicazione da fumo. “Il paziente non è in pericolo di vita, dal momento che le fiamme non hanno danneggiato organi vitali”.

Immediatamente soccorso dal 118, mobilitato dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è stato intubato e portato prima all'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate, poi è stato trasferito nel reparto ustioni del Niguarda di Milano.

I vigili del fuoco, intanto, sono intervenuti per spegnere le fiamme nel capannone. Gli agenti di polizia del commissariato di Gallarate sono arrivati per fare tutti i rilievi. La dinamica per la quale si sarebbe sviluppato l’incendio è ancora da verificare. Fanpage svela: “Non è ancora noto l'innesco da cui sarebbe divampato l'incendio, scoppiato nella tarda mattinata di giovedì 5 dicembre. I primi testimoni, operai di altri laboratori nei pressi del capannone, hanno raccontato di aver visto la vittima correre fuori dall'edificio urlando, con la testa e gli arti avvolti dalle fiamme”.