Giulia De Lellis sfoggia l'anello con enorme diamante in oro bianco 18 carati da decine di migliaia di euro che le ha regalato il fidanzato Tony Effe: guarda

Lo ha realizzato Alessandro Bernini, il gioielliere più trend del momento

Lei lo porta con disinvoltura, è una promessa d’amore del suo compagno. Giulia De Lellis sfoggia l'anello con enorme diamante in oro bianco 18 carati da decine di migliaia di euro che le ha regalato il fidanzato Tony Effe. Lo ha realizzato il gioielliere più trend del momento, quello a cui si rivolgono sempre più ‘vip’, Fedez compreso. Alessandro Bernini mostra sul social il prezioso solitario e scrive: “2,50 ct di assoluta perfezione. GIA. Set in oro bianco 18Kt Made in Italy. Da Tony Effe a Giulia De Lellis”. Tagga anche i due diretti interessati, il trapper replica: “In scioltezza”.

Giulia De Lellis sfoggia l'anello con enorme diamante in oro bianco 18 carati da decine di migliaia di euro che le ha regalato il fidanzato Tony Effe

La faccenda tra il 33enne, eletto “uomo dell’anno” da GQ, e l’influencer 28enne, ex di Andrea Diamante, Andrea Iannone e Carlo Beretta, un breve flirt con Giano Del Bufalo, si fa più che seria. Il cantante di “Sesso e Samba”, la hit dell’estate cantata con Gaia, ex di Taylor Mega, ha deciso di donare alla romana un solitario con una pietra il cui valore parte da 9mila euro per arrivare fino a 30mila, a seconda della sua purezza. Stando a quel che si legge, quella incastonata nell’anello si avvicinerebbe più al costo massimo…

La romana lo porta con disinvoltura anche sul treno, nonostante sia preziosissimo

Giulia non ha affatto il terrore che il gioiello le possa essere sottratto. Anche in stazione, sul treno, mentre mostra alcuni trucchi appena presi per il suo make up, lo porta all’anulare. Non parla spesso della sua relazione, stavolta la De Lellis ha deciso di viverla in sordina, condividendo pochissimo, al contrario di quanto fatto in passato con gli ex.

Giulia e Tony sono usciti allo scoperto l'estate scorsa

Ospite di Luca Casadei a One More Time, di Tony, con cui sta insieme da pochi mesi, ha detto: “Non parlo del nostro rapporto ma semplicemente perché lo stiamo tenendo per noi perché c’è da viversi e basta. Di Nicolò mi piace che è fatto al contrario. Poi è talmente tante cose che uno non si aspetta e mi piace il fatto che le so solo io. Per me è preziosissimo che si faccia scoprire veramente da poche persone. Lo trovo meraviglioso. Non avevo mai incontrato una persona che si coprisse così tanto e si facesse scoprire allo stesso tempo da pochi. Quindi è bella questa cosa di lui”.