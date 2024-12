A 6 giorni dalla nascita del figlio, il cantautore Ultimo ricompare sul social: canta ispirato dalla paternità guardando lo skyline di New York

L’artista romano è grato alla vita: il 30 novembre è nato il piccolo Enea Moriconi

Jacqueline Luna Di Giacomo, 24 anni, l’ha finalmente reso papà

Ultimo intona con la chitarra in mano il brano che ha dedicato al suo bebè, “La parte migliore di me”. A 6 giorni dalla nascita del figlio, il cantautore ricompare sul social: canta ispirato dalla paternità guardando lo skyline di New York. Il 30 novembre è nato il piccolo Enea Moriconi. Jacqueline Luna Di Giacomo, 24 anni, ha partorito il bambino nella Grande Mela, dove i due si sono momentaneamente trasferiti. L’artista romano è grato alla vita.

Ultimo, il 27 novembre, quando aveva svelato il brano per Enea in un post aveva scritto: “Quando tra poco arriverai in questa gabbia di matti chiamata mondo, voglio che ci sia già questa canzone per te e che tu sappia per sempre che solo dentro una canzone sono in grado di lasciarti la parte migliore di me”.

Aveva poi spiegato anche l’essenza della sua canzone: “‘Pregherò perché tu possa sempre sentirti’. Credo sia la frase chiave di questa canzone. Questo è l’augurio che faccio a mio figlio, ma che farei a chiunque di voi e anche a me stesso. Immagino spesso un attore che in una scena sul set deve ridere forte e comincia a pensare a un momento divertente della sua vita privata per riuscirci, oppure che deve piangere e si sforza di farlo pensando a un trauma che ha vissuto. Ecco, io ho sempre invidiato questa abilità agli attori perché credo che questo esercizio li aiuti a continuare a ‘sentirsi’. Li spinge a rimanere in contatto con le parti vere e profonde di loro stessi. A non perdere l’aderenza con certe frequenze che tutti purtroppo crescendo cominciamo a dimenticare, fino a non sentirle più”.

“Ecco perché la canzone arriva al suo apice in questa frase, perché non penso ci sia augurio più bello da poter fare ad una persona che scegliamo di amare - aveva continuato Niccolò - E in un periodo come il nostro dove non si capisce più cosa sia vero o finto, e in cui tutti continuiamo troppo spesso a vivere nelle vite degli altri dimenticandoci di guardare la nostra realtà, pensate che bello se tutti riuscissimo a SENTIRCI, ogni giorno un po’ di più…”.