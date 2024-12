Ricoverato il padre di Belen e Cecilia Rodriguez, è grave: ''In codice rosso per ustioni''

Gustavo Rodriguez si trova al Niguarda di Milano dopo un’esplosione in un capannone giovedì mattina

L’uomo si trovava in una struttura a Gallarate, avrebbe gravi ustioni anche al volto

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sarebbe Gustavo Rodriguez, 65enne padre di Belen e Cecilia Rodriguez, l’uomo rimasto gravemente ustionato giovedì mattina a Gallarate. “Ricoverato in codice rosso per le ustioni al volto”, è stato stabilizzato presso l’ospedale di Varese e poi “trasferito al Niguarda di Milano per ulteriori cure”.

Stando alle informazioni pubblicate, l’incidente è avvenuto all’interno di un magazzino affittato in un capannone di via Cappuccini, nella zona sud della città. “Una fiammata lo ha colpito nella parte superiore del corpo”, anche se le cause precise sono ancora in fase di accertamento. L’incidente si è verificato poco dopo le 10 del mattino, in un’area industriale del quartiere Arnate. Sul posto sono intervenuti “i vigili del fuoco, insieme a un’ambulanza e a un’automedica”.

Le fonti sanitarie, riporta il Corriere, descrivono le condizioni di Rodriguez come “gravi”, con ustioni di secondo grado al volto e alle braccia. Dopo un primo soccorso sul luogo e il trasferimento in ospedale, è stato deciso il trasferimento a Milano. Le indagini sono in corso da parte della polizia di Gallarate, ma sembra trattarsi di “un incidente di natura accidentale”. L’uomo, secondo quanto riferito, “utilizzava uno spazio come deposito all'interno di un capannone condiviso con altre attività”.

Gustavo con tutti i figli e il genero Ignazio Moser durante una festa di compleanno della secondogenita Cecilia

Gustavo Rodriguez, già noto al grande pubblico, aveva partecipato nel 2022 al reality L’Isola dei Famosi insieme al figlio Jeremias, consolidando la sua notorietà al di là del ruolo di padre, appunto, di Belén, Cecilia e Jeremias.

E proprio i profili Instagram delle due influencer nelle ultime ore hanno smesso di essere aggiornati. Entrambe sono certamente corse in ospedale per stare vicine al genitore, che amano moltissimo.

Gustavo la scorsa estate al matrimonio di Cecilia: qui con Belen e con la nipote Luna Marì

Gustavo mentre gioca con la nipotina Luna

Gustavo e la moglie Veronica Cozzani si sono trasferiti in Italia dopo il grande successo ottenuto dalla primogenita in tv e oggi vivono a Milano come tutti i loro figli e si occupano spesso dei nipotini Santiago e Luna Marì (il primo avuto da Belen con Stefano De Martino 11 anni fa e la seconda avuta sempre da Belen con Antonino Spinalbese nel 2021).