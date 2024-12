Noemi Bocchi allestisce l'attico di Roma nord dove vive con Totti con ben due alberi di Natale

La 36enne ha chiamato un professionista per decorare il suo salotto

Accanto all'albero principale bianco c'è n'è uno tutto sui toni del rosa

Tempo di decorazioni natalizie in casa di Noemi Bocchi e Francesco Totti. La compagna dell’ex numero 10 dell’As. Roma quest’anno ha voluto fare le cose in grande.

Noemi Bocchi ha voluto un albero speciale nel suo salotto

Luci delicate e tante decorazioni per l'albero di casa Totti e Bocchi

Noemi Bocchi ha organizzato tutto nei minimi dettagli per allestire l’attico di Roma nord dove vive con i suoi due figli e Francesco dopo che il 48 enne ha lasciato la villa dell’Eur a Ilary Blasi e ai loro tre figli. La coppia vive nell'appartamento di circa 270 metri quadrati che si trova a pochi passi dallo Stadio Olimpico, nel quartiere prestigioso di Vigna Clara. Per realizzare il suo progetto natalizio Noemi si è rivolta ad un noto event planner, Cristian Basile. Nella bio del professionista si legge che è ‘specializzato in Natale’. La 36enne lo ha voluto a Roma per allestire un magnifico albero nel suo salotto. Le ricche decorazioni sono tutte sui toni del bianco e dell’argento e il risultato è davvero notevole. Noemi ha partecipato attivamente aiutando Basile e ha postato soddisfatta le foto dell’albero completato.

La 36enne ha partecipato attivamente alla decorazione dell'albero

Ecco il secondo albero a tema 'caramelle'

Missione compiuta? Non ancora, accanto all’albero trionfano anche lanterne bianche e statuette a tema. Persino il cane di casa sembra abbinato all’albero, ma la Bocchi ha in serbo ancora una sorpresa. Un secondo albero più piccolo, stavolta sui toni del rosa con decorazioni ‘dolcissime’. Un candy tree per stupire gli ospiti che la verranno a trovare per le feste.