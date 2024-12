''Lulù ha una storia di famiglia triste, già al GF c'erano episodi anomali'': Arianna David commenta lo stalking a Manuel Bortuzzo

L’ex Miss Italia 51enne parla della triste vicenda che vede vittima il nuotatore 25enne

Dice la sua anche sul caso Sophie Codegoni e Alex Basciano: “Io ci sono passata”

A Storie Italiane si parla di rapporti tossici che possono sfociare in violenza. Arianna David, tra gli ospiti di Eleonora Daniele, commenta lo stalking a Manuel Bortuzzo da parte di Lulù Selassié iniziato ad aprile 2022 e che è andato avanti fino al 2024. Il nuotatore 25enne ha denunciato la 26enne: per lei è scattato divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per atti persecutori. La procura ha chiuso le indagini e chiesto per lei il giudizio immediato. Il processo comincerà il prossimo 13 marzo. “Lulù ha una storia di famiglia triste, già al GF c'erano episodi anomali”, sottolinea l’ex Miss Italia 51enne.

“Sicuramente Lulù ha una storia di famiglia che, te lo posso confermare, non è dato a me di raccontarla, è triste. Lulù, io facevo l’opinionista quando quell’anno era al GF con Bortuzzo, già dentro la Casa aveva episodi che erano molto anomali sinceramente e mi ricordo che sono dovuti intervenire i genitori di Manuel proprio per dire: ‘Dissociati da questa persona perché non ti far stare bene’. E poi, infatti, le conseguenze le stiamo vedendo…”, sottolinea la David.

In tv si parla anche di Alex Basciano, accusato di stalking dall’ex Sophie Codegoni. Pure di questa vicenda si stanno occupando le forze dell’ordine e i tribunali. Arianna è perentoria: “Io ci sono passata… Ci sono persone bipolari che davanti ti fanno vedere che sono degli angeli e dietro sono dei demoni. Attenzione!”.

La David poi racconta: “Io ho avuto una storia molto simile alla loro. Appena tornata a vivere a Roma ho conosciuto un ragazzo che ho frequentato alcuni mesi e da lì è sfociata tutta la sua follia. Io non ne volevo più sapere, lui ha iniziato a stalkerizzarmi, ma a me ha fatto proprio male fisicamente. Ci ho preso proprio botte fisiche, lividi, ossa rotte, ha provato a investirmi con la macchina per strada. Ho denunciato, certo, e l’hanno arrestato, ma a fare questa cosa ci sono arrivata dopo 3 anni, ero perseguitata. Andai a fare la denuncia mettendomi una parrucca in testa quella mattina, con l’ansia di essere seguita da lui, perché ce lo avevo fisso sotto casa”.

“Sono passati diversi anni, io sto benissimo, ma credimi, mi devo ancora riprendere, qualsiasi cosa sento, qualsiasi cosa vedo, ho un’ansia che va curata. Questa ansia prima non l’avevo, è difficile riprendersi”, ammette la donna. E conclude: “Bisogna andare a vedere nelle famiglie di origine di queste persone, sia uomini che donne. La maggior parte di queste personalità distorte vengono da famiglie disfunzionali”.