La 34enne è la prima dei figli del 65enne a parlare della vicenda sui social

L’argentino è ricoverato al reparto ustioni del Niguarda a Milano in prognosi riservata

E’ la prima a parlare. Il resto dei suoi cari al momento sul social rimane assente. Cecilia Rodriguez rompe il silenzio dopo il terribile incidente del padre Gustavo, ricoverato in ospedale in gravi condizioni. La 34enne posta una foto che la ritrae col genitore nel giorno del suo matrimonio con Ignazio Moser il 30 giugno scorso in Toscana. Le sue parole lapidarie hanno un grande significato. Scrive semplicemente: “Forza papà”.

Cecilia Rodriguez rompe il silenzio dopo il terribile incidente del padre Gustavo, ricoverato in ospedale in gravi condizioni: le sue parole

La secondogenita del 65enne non aggiunge altro. Sono ore di grande apprensione per l’argentino, ricoverato al reparto ustioni dell’ospedale Niguarda a Milano. E’ sedato in prognosi riservata, secondo quanto appreso da Fanpage.

L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è stato vittima di in incidente che si è verificato nella mattinata di ieri, 5 dicembre, a Gallarate, in provincia di Varese. Gustavo si trovava all’interno di un capannone di cui utilizzava uno spazio come deposito. Improvvisamente è divampato un incendio. Secondo alcuni testimoni, operai di altri laboratori lì vicino, sarebbe corso “fuori dall'edificio urlando, con la testa e gli arti avvolti dalle fiamme”.

Immediatamente soccorso dal 118, mobilitato dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), Gustavo è stato intubato e portato prima all'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate, poi è stato trasferito nel reparto ustioni del Niguarda di Milano. Avrebbe riportato ustioni sul 10 per cento del corpo e intossicazione da fumo. Non sarebbe in pericolo di vita, le fiamme non avrebbero danneggiato organi vitali. Ma i suoi cari, sconvolti, vivono nell’ansia. Sperano che si riprenda il prima possibile e che tutto vada per il meglio.