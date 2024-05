Maddalena Corvaglia rivela chi si è preso cura della figlia 12enne in Spagna mentre lei era a ''Pechino Express''

L’ex velina 44enne è arrivata terza insieme a Barbara Petrillo nel reality Sky

Mentre lei gareggiava con ‘Le Amiche’ in Asia, la figlia è rimasta alle Baleari

La bionda si è infatti trasferita in Spagna da un paio d’anni

Maddalena Corvaglia ha rivelato con chi è rimasta la figlia di 12 anni mentre lei era in Asia per partecipare a Pechino Express.

L’ex velina 44enne, che si è trasferita in Spagna da un paio d’anni, ha ritrovato un buon rapporto con l’ex marito americano Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi.

E proprio il papà della piccola si è preso cura di Jamie Carlyn, nata nel 2011 in California, insieme al fratello di Maddy nel periodo in cui lei era in gara nel reality con l’amica Barbara Petrillo.

Maddalena Corvaglia, 44 anni, insieme alla figlia Jamie Carlyn, 12

Durante una nuova intervista rilasciata a Vanity Fair, alla Corvaglia è stato chiesto se sia stata dura rimanere così a lungo lontano dalla bambina.

Ha risposto: “E’ stato difficilissimo, mi è mancata moltissimo. Appena pensavo a lei, mi intristivo subito”.

“Ma fare questo viaggio mi ha fatto molto bene. Avevo bisogno di riacquistare fiducia e consapevolezza. Sono tornata con un atteggiamento diverso nei confronti della vita. Oggi sono molto più grata. Jamie poi è rimasta con mio fratello e con suo padre”, ha aggiunto.

E’ stato Stef a trasferirsi a Palma di Maiorca, alle Baleari, dove Maddalena e Jamie vivono.

L'ex velina ha spiegato con chi ha lasciato la figlia per poter partecipare a Pechino Express

“Sì, abbiamo preferito che Jamie non cambiasse casa. Non è stato facile arrivare a questo punto. Durante un divorzio si vivono momenti non facili, ci sono state grandi incomprensioni ma oggi abbiamo raggiunto un equilibrio molto bello. L’obiettivo è sempre stato uno: la serenità di nostra figlia”, ha spiegato la bionda pugliese.

E proprio sulla scelta di trasferirsi nella penisola iberica, Maddalena ha affermato: “Due anni fa. Per tanti motivi. Ho capito che Milano non era la città in cui volevo far crescere mia figlia e siamo partite. È stata una scelta coraggiosa, ma Palma dista solo un’ora e mezza da Milano, posso tornare per lavoro quando voglio”.

Maddalena a Pechino Express con Barbara Petrillo

“È stato molto più complicato quando vivevo in America con il mio ex marito. Ho trascorso lì quattro anni. Oggi casa non riesco ad associarla a un luogo geografico, è dove sono serena”, ha concluso.