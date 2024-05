''Mi alleno mezz’ora quattro volte a settimana'': alimentazione, smagliature e prova costume, Cristina Marino dispensa preziosi consigli

La 32enne è una fitness influencer con il suo BefancyFit

Cristina Marino ha dispensato preziosi consigli su fisico, alimentazione, smagliature e ritenzione idrica ai suoi follower.

L’attrice e fitness influencer 32enne, che è sposata con Luca Argentero dal 2021 e con lui ha i figli Nina Speranza (4 anni in queste ore) e Noé, venuto al mondo lo scorso anno, è un punto di riferimento in Italia su questi temi.

Visto che la bella stagione è ormai arrivata, Cristina sta ricevendo molte domande su come è possibile migliorare il proprio aspetto, anche in vista della temuta (da qualcuno) prova costume.

Cristina Marino, 32 anni, dispensa consigli in vista della prova costume 2024

“E’ maggio e quindi iniziate a chiedermelo molto”, ha esordito in un video condiviso su Instagram.

Ha quindi parlato della sua esperienza e di come è riuscita a mantenere un fisico tonico anche avendo avuto due figli di recente.

“Con due gravidanze, si fa che, devo essere sincera, in entrambe le gravidanze io mi sono concessa dei lussi, non ho patito, ma ho seguito una sana e corretta alimentazione, questo ha fatto si che dopo le gravidanze non avessi un gran lavoro da fare per tornare in forma”, ha detto.

“Andando a ritroso, prima di essere incinta, sono sempre stata allenata. Quindi il mio corpo è il frutto di anni di costanza, che però a me non pesa perché è una cosa che amo e che mi piace molto fare, sia l’allenamento che seguire una corretta alimentazione”, ha aggiunto.

Le sono arrivate tante domande anche sulla cura della pelle e sulle smagliature.

La fitness influencer è un punto di riferimento in Italia per questi temi

“Io sono sincera, prima durante e dopo la gravidanza ho sempre idratato a fondo. Mi sono sempre curata, questa è una cosa che mi ha insegnato la mia mamma fin da quando ero adolescente, che il corpo stava cambiando, visto che le smagliature vengono quando uno prende peso, lo perde, la fase di crescita è esplosa e se la pelle non è ben idratata o nutrita, cosa succede? E’ come se si rompesse e creasse dei segni. Motivo per cui a mio avviso è molto importante usare creme adeguate, e quello fa…”, ha affermato.

“Per quello che è la ritenzione… Allora io bevo adeguatamente, non troppo se devo essere sincera. Faccio uso del mio amato drenante, specialmente quando fa molto caldo o mi sento gonfia. Il drenante di Befancyfit (il suo brand, ndr) aiuta molto con i liquidi in eccesso”, ha continuato.

Anche mangiare sano è fondamentale, se non proprio il primo e più importante passo.

“Per quella che è l’alimentazione lo sapete perfettamente, nel senso che io mangio tutto, magari un po’ meno proteine”, ha spiegato.

“Mangio carboidrati, quindi spesso pensate che il carboidrato faccia male e invece non fa assolutamente male, anzi… e quindi la mia alimentazione è molto completa, fatta di tutti gli alimenti necessari di cui abbiamo bisogno, seguo una corretta alimentazione, adeguata, e cerco di allenarmi come sapete una mezz’oretta tre o quattro volte la settimana”, ha fatto sapere.

Cristina non si allena poi così tanto, ma lo fa nel modo giusto

“Mezz’oretta perché quello è il tempo che ho a disposizione quando ce l’ho con la vita frenetica che facciamo. Quindi torniamo alla temuta prova costume di cui mi avete scritto tanto nell’ultima settimana”, ha proseguito.

Qui non ci sono notizie particolarmente esaltanti: “Purtroppo chiudo con questa brutta notizia, non esistono i miracoli. Esiste la costanza, e dico la verità siamo anche un po’ in ritardo se l’obiettivo è luglio o agosto. Però si può fare sicuramente qualcosa”.

“Cercate di mangiare bene, drenare se avete bisogno e l’allenamento. L’allenamento fa tantissimo specialmente per quella che è la definizione, la tonicità. A parte che fa proprio bene pure alla testa, lo dico sempre. Io lo faccio più per una questione di testa che fisica. La conseguenza fisica è solo piacevole”, ha sottolineato.

“Però veramente non esistono miracoli, esiste solo determinazione che vi potete dare solo voi, costanza e allenamento e mangiare bene. Non esistono altri segreti”, ha concluso.