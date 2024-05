La 50enne, opinionista del reality, affronta lo spinoso tema dello share non esaltante del programma

A Casa Chi parla anche di Angelo Madonia, con cui è stata pizzicata a Palma di Maiorca e poi a Roma

Sonia Bruganelli non ha mai paura di dare il suo giudizio. Ospite a Casa Chi la 50enne dice la sua sui bassi ascolti registrati dall’Isola dei Famosi targata Vladimir Luxuria. L'opinionista del reality affronta lo spinoso argomento dello share non esaltante del programma. “I fan dei reality vogliono vedere il sangue”, sottolinea. Il pubblico si sarebbe sentito, quindi, ‘tradito’.

''I fan dei reality vogliono vedere il sangue'': Sonia Bruganelli dice la sua sui bassi ascolti dell'Isola dei Famosi

“Il reality non può essere elegante. Le modalità, le intenzioni, il modo di fare un reality può essere più o meno entrante, più o meno attento ai toni, però la realtà non lo è. Sicuramente sono accadute delle cose che probabilmente in una modalità più attenta a non urtare le presunte sensibilità di chi è a casa… Però noi ci stiamo rendendo conto che i fan dei reality hanno una caratteristica particolare: vogliono vedere il sangue. Ma lo vogliono vedere quando c’è ed è reale. Perché gli spettatori capiscono quando le dinamiche sono finte. Però, quando le situazioni sono reali, bisogna puntarci”, spiega l’ex moglie di Paolo Bonolis.

La produttrice aggiunge: “L’Isola è un reality complicato, c’è difficoltà anche a misurarsi nei modi, perché non c’è uno specchio. Il Grande Fratello è diverso, i ragazzi passavano 23 ore a specchiarsi e nel frattempo si muovevano e vivevano. Qui non c’è nulla, quindi certe volte quando uno è brutto nei modi anche di aggredire l’altro, al GF ti guardi e ti fermi, a L’Isola questa possibilità non c’è. Questa secondo me è la forza e questo secondo me va cavalcato. Non dobbiamo avere paura delle persone che diventano meno belle. Perché noi le stiamo facendo abbruttire e l’abbrutimento è un abbrutimento su tutta la linea”.

Per Sonia la scelta di non mostrare immediatamente le immagini dello scontro tra Francesco Benigno e Artur Dainese, probabilmente, non è stata corretta. “Non eravamo pronti ad una reazione, che sicuramente non è stata una reazione bella, quella di Francesco. Però il pubblico può essersi sentito un po’ tradito da quel punto di vista. Della serie ‘perché decidere voi quando e se farcele vedere quelle cose?!’", precisa.

“Secondo il mio modo di vedere i reality c’è stata un’eccessiva paura di dare fastidio con delle immagini. Quindi dal punto di vista editoriale hanno preso la decisione… - chiarisce ancora la Bruganelli - Forse il pubblico non ha gradito dall’inizio e ora deve fidarsi. Adesso la linea è nuovamente più entrante, ma i telespettatori si devono rendere conto che la volontà di racconto è un po’ cambiata. Poi la scena di Francesco veniva dopo cose non solo fisiche, ma verbali e di atteggiamenti. Cose non belle”.

Sonia parla pure della paparazzata in cui è con Angelo Madonia, danzatore 39enne di Ballando con le Stelle: “Cosa ci facevo a Palma di Maiorca con un ballerino? Uno solo? In realtà erano due, non c’era solo Angelo, c’era anche Alessandro Boero (il suo assistente, ndr). Che volete sapere, perché stavo lì con lui? Se il cuore è ballerino? Io, come Joe Bastianich, vado a fare l’imprenditrice anche all’estero. Nelle vesti di imprenditrice mi sono mossa nel mondo spagnolo. No, non apro una scuola di ballo. Se avete seguito l’Isola, ho dato dei giudizi sul ballo, quindi evidentemente qualche cosa ci sarà, parlo di progetti futuri”. Lei la chiude qui, smentendo di fatto una possibile liaison.