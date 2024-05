''Ci siamo visti tre volte e sono rimasta incinta'': Milena Miconi posa con le figlie in copertina e racconta com'è nata la sua famiglia

Accanto alla showgirl Sofia, 22 anni, e Agnese, 14 anni, avute dal marito Mauro Graiani

Milena Miconi posa con le figlie sulla copertina di Confidenze e racconta com'è nata la sua famiglia. Accanto alla showgirl ci sono Sofia, 22 anni, e Agnese, 14 anni, avute dal marito Mauro Graiani. Era il 2000, andando a Santo Domingo per registrare un programma Mediaset ha conosciuto il regista e po, poco dopo, è accaduto tutto. “Ci siamo visti tre volte e sono rimasta incinta”, rivela.

Milena celebra con la cover la Festa della Mamma. “La verità? In casa mia non siamo tanto 'festeggioni', ma domenica nessuno si dimenticherà che è la Festa della Mamma! Le mie figlie non mi fanno mai mancare un regalino, un mazzo di fiori e auguri affettuosi”, sottolinea.

La showgirl 52enne svela come sorprendentemente si è formata la famiglia racconta: “Era il 2000 e avevo accettato di andare a Santo Domingo e registrare un programma per Mediaset. Così ho conosciuto Mauro, il regista. E’ nata una simpatia, perché da subito lui mi ha fatto sentire protetta. All’inizio era solo un’amicizia o poco di più. Tornata a Roma abbiamo deciso di vederci ogni tanto, in totale libertà. Solo che, dopo tre volte, ho scoperto di essere incinta! Io un figlio lo desideravo, ma non così all’improvviso, perché ero impegnatissima. Ma poi mi sono detta che le cose arrivano quando devono arrivare, ho capito che diventare mamma era quello che in fondo desideravo e ho deciso che avrei portato avanti la gravidanza anche da sola”.

Graiani le ha fatto sapere che lui ci sarebbe stato. E così Sofia ha avuto due genitori presenti. Milena ha poi avuto anche un rallentamento nel lavoro che l’ha fatta entrare in crisi. “Ho saputo ricostruirmi una carriera col teatro”, precisa. Ha cercato il secondo figlio, l’aveva già perso, due gemelli. A distanza di sette anni è nata Agnese, la piccolina di casa. Con Graiani le nozze sono state celebrate solo nel 2019, quando i due si sono detti finalmente di sì.

Milena ricorda: “Sofia era una bimba tranquilla. In realtà doveva chiamarsi Martina, ma all’ottavo mese ho cambiato idea e ho scelto questo nome, allora in disuso, ma io ho rotto il ghiaccio, poi anche Matilde Brandi e Federica Panicucci hanno chiamato così le loro bimbe e improvvisamente l’Italia si è riempita di piccole Sofie”. Agnese “è stata uno tsunami! Se Sofia era calma e riflessiva, la sorella è stata da subito chiassosa, piangeva e urlava. Sono ancora così, diversissime tra loro, e solo ora che sono cresciute hanno iniziato a confrontarsi”.

“Credo comunque che la loro sia una generazione più libera, anche di innamorarsi di chi vogliono. In casa nostra c’è molto dialogo e non credo di essere mai stata una mamma ingombrante perché sono autocritica, mai contenta di me e hanno sempre visto le mie insicurezze”, sottolinea la Miconi. Precedentemente su chi aveva rivelato che la maggiore è fluida. “Non la vivo affatto male, anzi - aveva spiegato a Chi - Mi sono ritrovata spesso a parlarne con le mie ragazze e con i loro amici. Oggi non ci si innamora più del sesso, ma della persona, dell’emozione. Anche una delle mie figlie l’ho vista legarsi sia al mondo maschile sia a quello femminile. Finalmente non si guarda più chi e cosa sei, ma quello che trasmetti e questo l’ho imparato grazie a loro”.