''Ognuno è libero di fare ciò che vuole col suo corpo'': Francesco Chiofalo mostra immagini forti dell’intervento di cambio colore occhi e si difende

Il personal trainer 34enne lo scorso 24 aprile si è sottoposto alla delicata operazione

Ora ha replicato alle tante offese ricevute per la sua scelta

Francesco Chiofalo ha condiviso sul social alcune forti immagini del suo intervento per cambiare il colore degli occhi.

Il 34enne ha poi difeso la scelta di essersi sottoposto alla delicata operazione di chirurgia estetica.

E’ stato infatti molto criticato, e anche insultato, per essere finito in sala operatoria per una questione di vanità, ovvero per avere gli occhi chiari, cosa che, ha spiegato, aveva sempre desiderato.

Francesco Chiofalo, 34 anni, mostra alcune immagini del giorno in cui è finito in sala operatoria per cambiare il colore degli occhi

Nelle Stories di Instagram gli è stato chiesto come mai ritiene di aver ricevuto così tanti attacchi dopo il 23 aprile, data dell’intervento.

Ha replicato: “Penso che sia dovuto principalmente dal fatto che si tratti degli occhi, da una disinformazione totale su questo tipo di intervento... e anche dal fatto che sia un intervento ‘nuovo’ una novità di ultima generazione”.

“Le persone sono sempre molto scettiche e critiche rispetto le cose nuove in generale, figuriamoci se si tratta di chirurgia plastica e per di più sugli occhi. Per cui da un certo punto di vista capisco e me l'aspetto un eventuale critica a riguardo”, ha aggiunto.

Chiofalo ha sempre desiderato poter avere gli occhi chiari

“Ma il problema è che quelle che ho ricevuto non sono state delle critiche, ma pesanti insulti pubblici a livello personale... e di questo ne sono davvero dispiaciuto e amareggiato”, ha continuato.

“Io penso che ognuno di noi nella propria vita e con il suo corpo è libero di fare ciò che vuole e nessuno ha il diritto di insultarlo o giudicarlo per questo... e chi lo fa è solo un incivile frustrato”, ha concluso.