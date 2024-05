Le si rompe il piercing alla lingua, Elettra Lamborghini costretta a toglierlo usando le pinze: guarda

La 29enne non si fa problemi, sa come comportarsi in un’emergenza così

Elettra Lamborghini non va in ansia, assolutamente. Le si rompe il piercing che ha sulla lingua. La 29enne non si fa alcun problema. Sa come comportarsi in un’emergenza simile. Costretta a toglierlo usando le pinze, la cantante sottolinea: “Sono un genio”. E aggiunge ironica: “Chi fa da sé fa per tre”.

L’ereditiera nelle sue IG Stories racconta tutto in due video. Nel primo svela: “Amici del pubblico ho un disagio… praticamente, non so come dirlo… La pallina sotto il piercing si è staccata”. Mostra la sua lingua per far intendere a tutti cosa è accaduto. “Quindi mi è rimasto il ‘marchingegno’ che si avvita dentro. Io ho provato a tirarlo su (per toglierlo, ndr), ma rimane incastrato. Perciò non so come tirarlo via. Adesso vado a prendere le pinze. Ho già provato con le pinzette per i peli, ma non va. Non so come toglierlo”, aggiunge. Elettra mostra ancora meglio il perno che non permette allo straight barbell, la barretta con due palline di bloccaggio utilizzata frequentemente nel piercing, si sfilarsi dalla lingua.

“Sono un genio”, sottolinea la cantante. E aggiunge: “Chi fa da sé fa per tre”

La Lamborghini non si arrende, sterilizza le pinze comunemente usate in casa per il ‘fai da te’. “Amici del pubblico maschile e del pubblico femminile, non mi fate la filippica perché voi mettete in bocca cose molto peggio di queste…va bene? Cosa mi tocca fare!”, esclama. Poi puntualizza: “E’ ovvio che se adesso non funziona io vado da un piercer, ma il piercer fa la stessa cosa, quindi in realtà chi fa da sé fa per tre”.

Elettra con coraggio, riesce a prendere l’estremità della barbell con la pinza e svita l’aggeggio, liberandosi così del gioiello rotto, che fa vedere chiaramente sempre nelle storie. “Ecco, ce l’ho fatta, sono un genio”, commenta alla fine.