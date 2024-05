''Quando Aurora tornava tardi la sera, la svegliavo alle 7.30'': Michelle Hunziker rivela cosa faceva quando la figlia era adolescente

La conduttrice 47enne lo confida in una lunga intervista in cui parla di musica

Torna in tv in prima serata su Canale 5 da lunedì 20 maggio con Io Canto Family

Stakanovista, sempre presente anche in famiglia con le sue bimbe e il nipotino Cesare, Michelle Hunziker si prepara a una nuova sfida tv: il 20 maggio torna in prima serata su Canale 5 con Io Canto Family. A Tv Sorrisi e Canzoni, che le regala la cover del settimanale, in una lunga intervista si scopre pure sul privato. La 47enne rivela cosa faceva quando la figlia maggiore, ora 27enne, era adolescente. “Quando Aurora tornava tardi la sera la svegliavo alle 7.30”, confida la 47enne.

La musica, che sarà protagonista nel suo programma, è nella sua vita. Michelle, madre pure d Sole, 10 anni, e Celeste 9, avute da Tomaso Trussardi, svela chi la gestisce tra le mura domestiche: “Con le mie figlie piccole Sole e Celeste ho un patto: quando le porto a scuola loro possono fare le dj, però ogni giorno devono cambiare canzoni e studiare un pochino, argomentare le loro scelte. Sole adora Billie Eilish e Olivia Rodrigo, Celeste preferisce Miley Cyrus e Taylor Swift. Auri, invece, sarà anche per l’influenza del papà Eros Ramazzotti, ascolta ogni stile musicale di ogni periodo storico, è pazzesca”.

La Hunziker parla pure della routine quotidiana che comprende la musica: “Ogni mattina mi sveglio, sistemo, apparecchio per la colazione e accendo la radio. Adoro i pezzi “evergreen”, dagli Anni 80 in poi, Lionel Richie, Simple Minds, Madonna. Sveglio le bambine con la radio. Meglio essere svegliati con la musica che con le trombe, dico io! O come faceva mia madre, che alle 7 del mattino camminava su e giù per casa con i tacchi a spillo”.

La svizzera poi però ammette, facendo riferimento a Ineke: “Ma un po’ da lei ho preso: nel weekend, quando Aurora adolescente tornava tardi la mattina dalla discoteca, io la svegliavo alle 7.30 per farle fare cose. Era il dazio per non avermi fatto dormire! Pensare che tra poco mi toccherà ricominciare da capo con Sole... ma lo farò, non mollo niente io!”.

La canzone della sua vita è una, Michelle confessa: “Eros mi ha dedicato ‘Più bella cosa’, non posso scegliere che questa. E’ stato molto emozionante ritrovarsi sul palco a ‘Michelle Impossible’ nel 2022 e sentirgliela cantare. La vita è incredibile, fa dei giri pazzeschi, i cerchi si chiudono e questa ne è la colonna sonora, senza dubbio”. Sceglie Ramazzotti pure per Cesare, il loro nipote, il figlio di Aury di un anno: “Lo addormento cantando ‘Per me per sempre’ di Eros: lui si calma subito”.