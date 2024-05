''Sono stato vicino alla depressione'': Francesco Monte torna in tv e dalla Balivo annuncia il suo ritorno sulle scene

L’ex tronista 35enne parla del suo primo Ep col nuovo nome d’arte, Kinari

Dell’ex Cecilia Rodriguez non parla: neppure una parola. Fidanzatissimo dal 2019 con Isabella De Candia, Francesco Monte torna in tv. A La Volta Buona, da Caterina Balivo, annuncia il suo ritorno sulle scene. L’ex tronista 35enne parla del suo primo Ep col suo nuovo nome d’arte, Kinari. Parla anche delle critiche feroci ricevute e dell’odio social e confessa: “Sono stato vicino alla depressione”.

“A fine maggio esce il mio primo Ep, sono emozionato e ci ho lavorato tanto. Sono contento di aver trovato un gruppo di persone che hanno creduto in me”, dice Monte del suo percorso artistico. “E’ una sorta di epilogo rispetto a quanto iniziato alcuni mesi fa con l’uscita di alcune canzoni: nuova vita da cantante? La rinascita è anche nel nome d’arte, Kinari, che significa proprio questo…”, chiarisce.

Francesco ha capito quanto volesse intraprendere una carriera da cantante partecipando a Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti: “Apertamente non l’ho mai detto a casa che avrei voluto fare il cantante. Da questo punto di vista non sono mai stato una persona coraggiosa. Gli stimoli sono iniziati ad emergere quando ho partecipato a Tale e Quale Show… Per assurdo mi sono sentito molto più a mio agio a cantare. Grazie a Carlo Conti è partito il mio coraggio nelle musica”.

Non è stato facile per lui. Monte è amaro sulle offese ricevute: “Le parole crudeli contro di me? Arrivano messaggi positivi e anche colpi più pesanti. Una donna ha lasciato una bottiglia di acido sotto casa mia e io ho denunciato. Dopo al denuncia le cose sono cambiata, non c’ha messo più la faccia, ma ha continuato con le parole usando altri pseudonimi”.

“Come mai le persone non vogliono vedere il mio cambiamento? - continua il pugliese - Sinceramente dovremmo chiederlo a queste persone che mi scrivono queste cose. Poi è una domanda che mi faccio anche io. Non faccio nulla di male a nessuno, vado avanti per la mia strada, lavoro, mi impegno. Porto avanti un progetto, la mia passione, il mio sogno, che vorrei diventasse il mio lavoro. Non tolgo nulla a nessuno e non danneggio altri. Io sono abbastanza empatico e sensibile e quindi non rimango indifferente. A me non scivolano queste cose, le critiche le accetto e ci stanno, ma la cattiveria gratuita non ci dovrebbe essere”.

Monte infine conclude: “In questi anni lanciamo messaggi di inclusione, di valori, di credere nei sogni e poi arrivano queste cattiverie. – ha continuato Francesco Monte – Siamo delle persone e non dei giocattoli senza emozioni. Anche se lavoriamo nello spettacolo abbiamo dei sentimenti. Ne ho parlato con la mia psicologa, ho vissuto momenti alti e bassi, vicino alla depressione, con attacchi di panico. Mi ha aiutato parlarne con una professionista. La depressione e l’ansia sono state fasi così come le hanno in tanti”.