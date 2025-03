Cecilia Rodriguez incinta? Le foto con il pancino ''sospetto'' fa il giro del web e il gossip impazza: guarda

La 34enne sul social non smentisce e non conferma, ma alla sfilata Biagiotti le sue forme paiono più ‘morbide’

Il gossip impazza e riempie i media, facendo molto rumore. Cecilia Rodriguez è incinta? La foto col pancino ‘sospetto’ alla sfilata Laura Biagiotti, andata in scena durante la Milano Fashion Week, fa immediatamente il giro del web: agli occhi super attenti dei follower non sfuggono le forme apparentemente più ‘morbide’ dell’argentina che il prossimo 18 marzo compirà 35 anni.

La sorella minore di Belen non conferma e non smentisce l’indiscrezione che diventa sempre più insistente. Colpa dell’abito color panna dalla linea comoda che, quando si muove, parrebbe mettere in evidenza il seno ancor maggiormente florido e, soprattutto, il ventre leggermente rigonfio, segno di una possibile gravidanza.

I fan della modella e influencer non sembrano avere dubbi: sarebbe il dolce attesa. E, in realtà, potrebbe essere. A metà dicembre scorso Chechu, accompagnata dal marito Ignazio Moser, si era recata in una clinica per fare la fecondazione in vitro. Aveva condiviso la foto del suo braccio con la polso un’inequivocabile braccialetto medico, sul social. Senza aggiungere inutili parole, però.

I due, del resto, insieme da più di 7 anni, marito e moglie dal giugno scorso, non hanno mai nascosto la volontà di mettere su famiglia e, non riuscendoci con facilità ‘normalmente’, alla fine hanno deciso per la procreazione medicalmente assistita. La cicogna potrebbe essere in volo.