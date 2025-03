L'ultima foto di Eleonora Giorgi in clinica con l'amato nipotino: lo tenero scatto condiviso dal figlio Paolo Ciavarro

Il 33enne, secondogenito dell’attrice 71enne scomparsa il 3 marzo, la pubblica

Lei osserva il panorama appoggiata al parapetto: è si spalle. Accanto c’è Gabriele che ha un palloncino a forma di cuore tra le mani. Il tenero scatto condiviso da Paolo Ciavarro commuove: pubblica sul suo profilo Instagram l’ultima foto di Eleonora Giorgi in clinica con l’amato nipotino, andato lì a trovarla. Lei adorava il piccolo che il figlio 33enne ha avuto da Clizia Incorvaia, 44 anni.

Era ricoverata alla Paideia a Roma, sottoposta alla terapia del dolore. Il cancro al pancreas era progredito fino al quarto stadio, con metastasi anche al cervello. L’attrice scomparsa ieri, 3 marzo, a 71 anni, anche alla fine, però, non ha mai perso il suo meraviglioso sorriso. Il bimbo di 3 anni era una delle persone che la rendevano più felice.

La Giorgi, che ha combattuto contro il tumore per un anno e mezzo, ha cercato di trascorrere tutti i momenti possibili insieme a Gabri, fino a quando le forze l’hanno sostenuta. "Gabriele è una medicina vivente per nostra madre: cascasse il mondo, lei alle 17 lo deve vedere", aveva detto il suo primogenito Andrea Rizzoli, 44 anni, zio del bimbo.

Eleonora a Vanity Fair sul suo Gabriele, in un’intervista, aveva sottolineato: “Quando gioco col mio nipotino lui nemmeno si accorge che sono malata. Quindi non glielo dico. Però ho chiesto che se morirò non voglio che gli dicano che me ne sono andata. Mi piacerebbe che gli dicessero che sono diventata un angelo”. E ieri, il giorno in cui è volata via, Paolo ha scritto: “Da oggi Gabri ha un angelo speciale”.