Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci, a Roma col fidanzato Saul Nanni sul red carpet: la coppia innamorata sotto i flash, guarda

I due, coppia nella serie tv Il Gattopardo, sono una coppia pure nella vita

La modella e attrice 20enne e il collega 26enne davanti ai fotografi con look coordinato total black

Belli, giovani, rampanti e appassionati. Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, a Roma sfila mano nella mano col fidanzato Saul Nanni sul red carpet della prima mondiale de Il Gattopardo. La coppia si mostra innamorata sotto i flash al Teatro dell’Opera. La serie tv Netflix li ha fatti capitolare: galeotto il set. Angelica e Tancredi, questi i ruoli in cui recitano, ora sono persi negli occhi l’una dell’altro anche nella realtà.

Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci, a Roma col fidanzato Saul Nanni sul red carpet: la coppia innamorata sotto i flash

Deva è alla sua seconda prova da attrice, dopo il debutto con La Bella Estate di Laura Luchetti. Saul, invece, ha più lavori alle spalle: i più recenti sono Supersex, uscito sempre su Netflix nel 2024, e poi Fino alla fine, ultimo film del regista Gabriele Muccino. I due hanno cominciato a uscire insieme, come raccontato da loro stessi, per conoscersi meglio ed essere, così, più sciolti e disinvolti durante le riprese. Questa frequentazione si è ben presto trasformata in amore, “vero”, come sottolineato dalla Cassel, pazza del compagno.

“Su questo set ho trovato un amore vero - ha spiegato la 20enne - Sono stata io la prima a mandare un messaggio, per dire: ‘Dai, andiamo a bere una cosa, facciamoci una cena, dobbiamo imparare a conoscerci, staremo sei mesi assieme, sarebbe carino creare un piccolo rapporto di amicizia, no?’. Tutto è nato piano piano, in modo molto graduale, lento, naturale. Ma può immaginare quanto sia bello iniziare una storia incontrandosi vestiti da principe e principessa?”. “Adoriamo viaggiare, provare ristoranti nuovi, scoprire cucine diverse. Ma anche solo ritrovarci la sera a casa e guardare un film”, ha aggiunto.

“So di non essere obiettivo ma quando Deva entra lascia tutti senza parole”, ha sottolineato il 26enne a Vanity Fair. Dice di aver fatto il primo passo: “Realisticamente sono stato io, ma all’inizio è stata lei a voler approfondire la nostra conoscenza”. Poi paragona la sua relazione a quella della serie: “La relazione tra Angelica e Tancredi è piena di rimpianti. Sono due ragazzi che si sono incontrati, ma non sono mai riusciti a comprendersi. Deva e io, invece, stiamo vivendo un momento bellissimo, diciamo che stiamo molto meglio rispetto a loro”.

Sul tappeto rosso questo batticuore di un legame diventato ufficiale da un anno è palpabile, anche osservando il loro look coordinato total black. Deva indossa una giacca monopetto avvitata. Sotto porta un'ampia gonna di tulle semitrasparente a pois. Al collo un prezioso collier. I capelli stavolta sono mossi e ricci. In nero anche Saul: ha un smoking classico con sotto non la camicia bianca, ma una dolcevita.