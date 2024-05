''Non volevo farmi operare, ora riprenderò la chemioterapia'': Eleonora Giorgi spiega come sta andando la lotta contro il cancro 

L’attrice 70enne dice: “Dopo l’intervento è come fossi rinata una seconda volta”

Ha partecipato alle nozze bis del primogenito Andrea, il 12 giugno si sposa il secondogenito Paolo

Eleonora Giorgi lo scorso 26 marzo è finita sotto i ferri per rimuovere il tumore al pancreas. A Gente spiega come sta andando la sua lotta contro il cancro. “Non volevo farmi operare”, confessa. E svela: “Ora riprenderò la chemioterapia”.

La sua vita sta piano, piano tornando alla normalità. Ha partecipato alle nozze del primogenito Andrea Rizzoli, ai David di Donatello 2024. Il 12 luglio prossimo il suo secondogenito Paolo Ciavarro sposerà Clizia Incorvaia. Eleonora è una vera guerriera: vuole esserci e vuole vedere crescere il nipotino Gabriele, che il 19 febbraio scorso ha compiuto appena 2 anni. Il figlio avuto da Paolo e Clizia.

"Dopo l'intervento è come se fossi rinata una seconda volta”, sottolinea la Giorgi al settimanale, che le regala la cover insieme al bambino. Il tumore di cui è vittima è “tra i più pericolosi, con un'incidenza di mortalità importante”. “Dovevo fare la prima chemioterapia per bruciarlo e poi un'operazione, che non era né semplice né tantomeno scontata”, chiarisce.

All’inizio l’artista 70enne si è fortemente abbattuta, poi ha mutato atteggiamento. ”Ora riprenderò a fare la chemioterapia e non smetterò di combattere. All'inizio non volevo farmi operare - spiega - pensavo che il corso della mia vita fosse praticamente finito. Se dovevo morire, allora volevo terminare i miei giorni in modo normale, senza cure devastanti, senza calvari terapeutici, non mi andava che il mio nipotino mi ricordasse emaciata e smunta come un cadavere, come purtroppo è successo a me negli ultimi giorni di vita di mia madre".

E’ stata la famiglia a dare la forza necessaria a Eleonora: "I miei figli, le mie nuore, il mio ex marito Massimo CIavarro che, sorprendendomi, appena ha saputo ha lasciato Lampedusa ed è venuto a Roma per starmi accanto. Per loro lotterò per la vita fino in fondo e non mi arrenderò mai".

"Ho fatto chemio devastanti e finora non ho perso tanti capelli - rivela la Giorgi - L’intervento è stato effettuato in modo magistrale ed è andato bene: mi hanno tolto la coda del pancreas e la milza. Prima mi sono gonfiata poi ho perso qualche chilo, ma l'oncologo dice che la mia risposta è stata perfetta, che la cicatrice sta rientrando. Confesso che spesso mi sembra di avere una mina nella pancia e fa male, ma non mi scoraggio”.

Eleonora aggiunge: “Farò un nuovo ciclo di chemio per scongiurare la possibilità che il 'semino' tumorale sia schizzato chissà dove e attecchisca altrove. Inizio il 13 maggio e terminerò a fine giugno, a ridosso del matrimonio di Paolo e Clizia".