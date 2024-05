''Che tristezza'': Tiziano Ferro replica all’accusa di scarsa riconoscenza di Mara Maionchi

Il cantante 44enne ha risposto via social media alle parole della produttrice

A ‘Belve’ la Maionchi ha infatti detto che Tiziano non avrebbe capito la fortuna che ha avuto ad incontrarla e ricevere l’aiuto suo e di suo marito

Tiziano Ferro ha risposto per le rime a Mara Maionchi dopo che quest’ultima lo ha accusato di non aver avuto riconoscenza nei suoi confronti.

La popolare produttrice discografica, 83 anni, durante l’intervista a ‘Belve’ andata in onda martedì 30 aprile ha risposto a una domanda insidiosa di Francesca Fagnani. Le è stato domandato se ci siano persone che lei ha aiutato ad emergere e che non avrebbero poi avuto un atteggiamento di riconoscenza.

Mara ha risposto: “Qualcuno non ha capito che fortuna ha avuto ad incontrarmi. Nomi? Secondo me Tiziano Ferro non ha capito tanto. Perché non ha pensato che sia io che mio marito l’abbiamo aiutato ad essere quello che alla fine in parte è. Ma non è importante, non è d’obbligo avere della riconoscenza. Uno ce l’ha o non ce l’ha”.

Così pochissimo dopo è arrivata la replica via social di Ferro, che oggi vive a Los Angeles, dove fa il papà di due bellissimi bambini.

Il cantante 44enne in una serie di Instagram Stories ha replicato: “La prima cosa che ho insegnato ai miei bimbi è dire ‘grazie’, la seconda è dire ‘scusa’. Ti sono sempre stato grato, te l'ho dimostrato un milione di volte durante un milione di occasioni quindi mi chiedo: perché questo? Perché adesso?”.

“Ci siamo incontrati tantissime volte: studi televisivi, concerti, camerini e ogni volta ci siamo abbracciati e abbiamo riso dei bei tempi andati. Se davvero era questo ciò che pensavi, perché non me l'hai mai detto durante una di queste occasioni? Ti avrei tranquillizzata, mi sarei scusato e ti avrei ringraziata ancora, come sempre e senza problema”, ha aggiunto.

“Ho digitato ‘Tiziano Ferro Mara Maionchi’ e sono uscite circa 55.000 voci contenenti entrambi i nostri nomi. Potrei postare la miriade di interviste nelle quali ti ho celebrata, i ringraziamenti nel booklet dei miei album nei quali eri in prima linea nei ringraziamenti, il nostro scherzo telefonico, una serie infinita tra citazioni nel mio libro o nel web - in tutte le lingue del mondo, perché ho parlato di te e Alberto in tanti posti del globo”, ha continuato.

“Però mi limiterò a postare questo video. Magari sono uno stolto ma a me questo, sembrava un abbraccio di cuore. Che peccato, che tristezza”, ha concluso.