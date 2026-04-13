La neo maggiorenne, nata il 10 aprile del 2008, sceglie un abito black dalle trasparenze audaci firmato Ofutopia

L’abito in pizzo scolpisce la silhouette della ragazza e le lascia la schiena completamente scoperta

In un post condiviso da entrambi i due esprimono tutto il loro amore per la primogenita in un giorno indimenticabile. Alessia Mancini e Flavio Montrucchio celebrano la figlia Mya che compie 18 anni. Sul social la coppia condivide con i fan le immagini della super festa organizzata a Roma.

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio celebrano la figlia Mya che compie 18 anni: le immagini della super festa organizzata a Roma

La neo maggiorenne, nata il 10 aprile del 2008, è elegantissima. Sceglie un abito black dalle trasparenze audaci firmato Ofutopia. Poi, al momento della torta, per lei un cambio di look: il vestito stavolta è dorato.

“Sei arrivata tu… e niente è stato più come prima. Riesci sempre a sorprenderci, ogni giorno. Oggi sei una donna, pronta a scrivere la tua storia. Vivi, sogna, sbaglia, ridi… e ricordati che sempre e per sempre, dalla stessa parte ci troverai. Mamma e papà”, scrivono i genitori, felicemente sposati da ben 22 anni. Il party, organizzato in una esclusiva villa sull’Appia Antica, è perfetto. Nella sala completamente bianca, con i tavoli apparecchiati gli ospiti attendono la festeggiata, che fa il suo ingresso da diva, accompagnata dal suono del sassofono.

La neo maggiorenne, nata il 10 aprile del 2008, sceglie un abito black dalle trasparenze audaci firmato Ofutopia

Con Alessia e Flavio c’è pure il secondogenito, Orlando, che lo scorso 8 aprile ha compiuto 11 anni. L’ex gieffino 50enne, conduttore di successo, indossa un elegantissimo smoking, così come il figlioletto. L’ex velina, showgirl 47enne, opta sempre per il nero: per lei una camicia trasparente e sotto una gonna stretta e lunga fino ai piedi in raso semilucido.

A brillare è Mya con l’abito ‘Dark Couture’ black in pizzo, costo 1900 euro, che scolpisce la sua silhouette e le lascia la schiena completamente scoperta. Il capo ha delle piume applicate sulla spalla che lo rendono ancora più particolare.

Mya con mamma e papà, 47 e 50 anni

La ragazza sorride tra gli ospiti, parenti e amici, balla e si diverte. Il momento della torta è all'aperto, nel grande giardino della villa: il dolce è un trionfo di lamponi. Mya regala anche un cambio di outfit: per spegnere le candeline indossa un mini abito dorato delizioso. Sta accanto alla adorata mamma e guarda in cielo i fuochi d’artificio che illuminano una notte magica tutta dedicata a lei.

L’abito in pizzo scolpisce la silhouette della ragazza e le lascia la schiena completamente scoperta

“Stasera hai rivelato tutta la tua luce. Brilla, sempre. Senza chiedere il permesso Sei delicata, raffinata, armoniosa”, le sottolinea la madre, orgogliosa più che mai.