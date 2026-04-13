Alessia Mancini e Flavio Montrucchio celebrano la figlia Mya che compie 18 anni: le immagini della super festa organizzata a Roma

- La neo maggiorenne, nata il 10 aprile del 2008, sceglie un abito black dalle trasparenze audaci firmato Ofutopia
- L’abito in pizzo scolpisce la silhouette della ragazza e le lascia la schiena completamente scoperta
In un post condiviso da entrambi i due esprimono tutto il loro amore per la primogenita in un giorno indimenticabile. Alessia Mancini e Flavio Montrucchio celebrano la figlia Mya che compie 18 anni. Sul social la coppia condivide con i fan le immagini della super festa organizzata a Roma.
La neo maggiorenne, nata il 10 aprile del 2008, è elegantissima. Sceglie un abito black dalle trasparenze audaci firmato Ofutopia. Poi, al momento della torta, per lei un cambio di look: il vestito stavolta è dorato.
“Sei arrivata tu… e niente è stato più come prima. Riesci sempre a sorprenderci, ogni giorno. Oggi sei una donna, pronta a scrivere la tua storia. Vivi, sogna, sbaglia, ridi… e ricordati che sempre e per sempre, dalla stessa parte ci troverai. Mamma e papà”, scrivono i genitori, felicemente sposati da ben 22 anni. Il party, organizzato in una esclusiva villa sull’Appia Antica, è perfetto. Nella sala completamente bianca, con i tavoli apparecchiati gli ospiti attendono la festeggiata, che fa il suo ingresso da diva, accompagnata dal suono del sassofono.
Con Alessia e Flavio c’è pure il secondogenito, Orlando, che lo scorso 8 aprile ha compiuto 11 anni. L’ex gieffino 50enne, conduttore di successo, indossa un elegantissimo smoking, così come il figlioletto. L’ex velina, showgirl 47enne, opta sempre per il nero: per lei una camicia trasparente e sotto una gonna stretta e lunga fino ai piedi in raso semilucido.
A brillare è Mya con l’abito ‘Dark Couture’ black in pizzo, costo 1900 euro, che scolpisce la sua silhouette e le lascia la schiena completamente scoperta. Il capo ha delle piume applicate sulla spalla che lo rendono ancora più particolare.
La ragazza sorride tra gli ospiti, parenti e amici, balla e si diverte. Il momento della torta è all'aperto, nel grande giardino della villa: il dolce è un trionfo di lamponi. Mya regala anche un cambio di outfit: per spegnere le candeline indossa un mini abito dorato delizioso. Sta accanto alla adorata mamma e guarda in cielo i fuochi d’artificio che illuminano una notte magica tutta dedicata a lei.
“Stasera hai rivelato tutta la tua luce. Brilla, sempre. Senza chiedere il permesso Sei delicata, raffinata, armoniosa”, le sottolinea la madre, orgogliosa più che mai.