La 38enne non se lo aspettava: il 34enne il 7 aprile scorso ha annunciato la ‘pausa di riflessione’ sui social

“Stavamo provando a creare una famiglia: io lo amo ancora e penso che anche lui mi ami”, confida

Aveva annunciato la gravidanza davanti alle telecamere, poi, a dicembre scorso, sempre nello studio di Verissimo, aveva parlato del dolorosissimo aborto al quinto mese di gestazione. Ora Raffaella Fico torna in tv e svela la sua verità sulla rottura inaspettata con Armando Izzo. “Se n’è andato in fretta”, confessa. La 38enne non se lo aspettava: il 34enne il 7 aprile scorso ha annunciato la ‘pausa di riflessione’ sui social.

''Se n’è andato in fretta'': Raffaella Fico in tv svela la sua verità sulla rottura inaspettata con Armando Izzo

“Non me l'aspettavo, è stato un fulmine a ciel sereno, se n'è andato di fretta, aveva bisogno di tempo per se stesso”, spiega amara. “Ogni volta che mi capita una cosa bella, arriva poi una cosa brutta. Quest'anno è stato intenso: mi sono innamorata, sono rimasta incinta, e poi ho perso il bambino - aggiunge la showgirl - Stavamo provando a creare una famiglia”. Quando le si domanda come stia, se abbia il conforto di qualcuno, lei sottolinea: “Con chi piango? Da sola”.

“Armando poi ha deciso di andarsene perché penso che volesse davvero un momento per sé. Stavamo costruendo una famiglia e per questo ci sto male. Comunque io lo amo ancora e penso che anche lui mi ami ancora”, sottolinea Raffaella. Non pensa che il calciatore possa tornare dall’ex moglie da cui ha avuto Anna e Vittoria, le due figlie: “Nel comunicato lui parla dell'ex moglie ma io sono sicura che non vuole tornare da lei, come è stato scritto da tanti giornali. Lui mi aveva avvisato che avrebbe pubblicato qualcosa sulla situazione, ma era per mettere a tacere le voci sul nostro conto”.

La 38enne non se lo aspettava: il 34enne il 7 aprile scorso ha annunciato la ‘pausa di riflessione’ sui social

Per la Fico Izzo sta attraversando un momento complicato: “Non so cosa stia passando, so per certo che sta male, non è sereno, so che non c'è un'altra persona. Forse il dolore per la perdita di nostro figlio ha inciso, ma quando se la sentirà verrà lui da me a dirmi cosa è successo. Comunque noi ci sentiamo, mi chiama ma parliamo d'altro. Lui ha anche un bellissimo rapporto con Pia, vanno molto d’accordo”.

Raffaella è segnata: “Io non sono serena, ma nella vita si va avanti. Ho l'amore della mia famiglia, di mia figlia e piano piano cerco di superare tutto. Con Armando ci abbiamo riprovato dopo aver perso il bambino, ma non ci siamo riusciti nel tempo a disposizione. Io credo nell'amore però non so perché accadono queste cose. Evidentemente doveva andare così. Nell'amore do tutto: sono rispettosa e presente. Se tornasse? Non lo so, devo riflettere anche io, e se ritornasse dovrà darmi delle belle spiegazioni, e poi vedremo. I miei genitori se fossero ancora qui sarebbero dispiaciuti per questa situazione, loro sono stati assieme tutta la vita”.

La Fico poi conclude: “Io comunque continuo a pensare quello che pensavo per Armando, il sentimento non è sparito. Sui social sono stata attaccata ma la gente non sa cosa accade nella vita privata della gente, è solo un puntare il dito”.