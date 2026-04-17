La showgirl risponde alle spinose domande dei due comici a “Stanno Tutti Invitati” su Canale 5

"Il più rifatto tra lui e Andrea Iannone? Beh, è una bella sfida”, ironizza la 41enne ridendo

Belen Rodriguez non ha alcuna paura. Ironica, sorridente, con indosso un abito a pois dalla scollatura vertiginosa, si accomoda per rispondere alle irriverenti domande di Pio e Amedeo, ospite di Stanno Tutti Invitati su Canale 5. La showgirl parla del presunto tradimento dell’ex marito Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. Grieco non si contiene, desidera sapere, la 41enne smorza il suo entusiasmo ed evasiva, replica: “Dovresti chiedere a lui…”.

''Dovresti chiedere a lui'': Belen Rodriguez da Pio e Amedeo parla del presunto tradimento di De Martino con la Marcuzzi

Il ‘Piodcast’ non fa sconti all’argentina, che, anzi, ne approfitta per tirare qualche frecciatina. “Io vedo sempre Stefano De Martino la sera ad Affari Tuoi”. Confessa. Sul presentatore 36enne alla conduzione di Sanremo 2027, commenta: “Sono molto felice per lui. Se vado? Se mi chiama perché no…”.

Amedeo cerca di tirarle fuori qualcosa di più: “Tra Stefano De Martino e Andrea Iannone, chi si è rifatto di più? Tu li hai fatti rifare tutti!”. Belen è imbarazzata, ma risponde: “Beh, è una bella sfida. Però posso dire che io non ho mai guardato il portafoglio degli uomini con cui sono stata. C'è stato il parrucchiere, il ballerino... il carcerato!”. Cita anche Fabrizio Corona.

La showgirl risponde alle spinose domande dei due comici a “Stanno Tutti Invitati” su Canale 5

Poi arriva la domanda sul tradimento dell’ex ballerino di Amici. E’ Pio a porgliela: “Come lo hai scoperto?”. La Rodriguez non desidera polemiche e cerca di svicolare: “Basta, è passato. Non mi ricordo come è successo, sono cose che capitano”. Amedeo, riferendosi all’amico, sottolinea: “Ha letto la notizia... di Alessia Marcuzzi”. Si riferisce a un vecchio rumor di una possibile liaison tra Alessia e Stefano che risale al 2018. “Dai, lo sanno tutti!”, la incalza il comico.

"Il più rifatto tra lui e Andrea Iannone? Beh, è una bella sfida”, ironizza la 41enne ridendo

Belen rimane serena, sorride e lascia trapelare che potrebbe dire di più, ma si limita a poche parole: “Non lo so, sono cose che forse dovresti chiedere a lui. Sono cose che abbiamo risolto in modo personale, tra noi. Per adesso il mio cuore non batte per nessuno per la prima volta in 20 anni!”. Poi si scatena insieme alla coppia e agli ‘ultrà dei vip’ presenti in platea nella ChorousLife Arena di Bergamo, dove va in scena lo show.